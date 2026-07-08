Lo que debía ser una noche de celebración para Inglaterra terminó convirtiéndose en una de las historias más insólitas y dolorosas del Mundial 2026. Mientras el plantel festejaba la clasificación a los cuartos de final tras derrotar a México en el mítico Estadio Azteca, Jordan Henderson sufrió un accidente inesperado que lo dejó fuera de la Copa del Mundo.

La escena ocurrió una vez finalizado el encuentro. En medio de la euforia por el triunfo, el experimentado mediocampista intentó saltar una valla publicitaria para acercarse a los hinchas ingleses. Sin embargo, perdió el equilibrio al apoyar las manos y cayó de manera desafortunada, provocándose una fractura en la muñeca derecha.

La preocupación fue inmediata. Henderson fue trasladado a un centro médico, donde los estudios confirmaron la gravedad de la lesión. Horas más tarde, los médicos decidieron someterlo a una intervención quirúrgica para corregir la fractura.

La operación fue un éxito, pero el diagnóstico fue contundente: el volante no podrá volver a jugar en lo que resta del Mundial. Un golpe sensible para el equipo de Thomas Tuchel, que pierde a uno de los futbolistas con mayor experiencia dentro del plantel en la recta decisiva de la competencia.

Si bien Henderson no era titular habitual, cumplía un rol fundamental dentro de la estructura inglesa. Su liderazgo, su voz de mando y su capacidad para ingresar en momentos clave lo habían convertido en una de las principales alternativas del entrenador desde el banco de suplentes.

Lejos de mostrarse abatido, el ex capitán del Liverpool envió un mensaje optimista tras pasar por el quirófano. A través de sus redes sociales compartió una imagen desde el hospital y escribió: "¡Cirugía hecha! Ahora a prepararnos para lo grande el sábado".

El mediocampista permanecerá junto a la delegación inglesa en Estados Unidos para acompañar al grupo durante el resto del torneo. Aunque ya no podrá aportar dentro de la cancha, buscará seguir siendo una pieza importante desde afuera, alentando a un equipo que sueña con volver a levantar la Copa del Mundo.

La clasificación ante México dejó alegría para Inglaterra, pero también una baja tan inesperada como dolorosa. En cuestión de segundos, un festejo se transformó en una pesadilla y el Mundial perdió a uno de sus futbolistas más experimentados.