El accidente que dejó a Franco Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris fuera del Gran Premio de Azerbaiyán no terminó cuando los tres autos quedaron destrozados en la primera curva. Horas después de la carrera, la FIA confirmó el castigo para el piloto argentino: 10 segundos de penalización por provocar una colisión. Como no pudo completar la competencia, la sanción tendrá consecuencias en la próxima fecha de la Fórmula 1.

El incidente ocurrió en la vuelta 36, durante la relanzada posterior al Safety Car. Colapinto llegó a la primera curva y bloqueó fuertemente al frenar. Su Alpine se fue de largo y terminó impactando contra su compañero Gasly, que a su vez golpeó al McLaren de Norris. Los tres quedaron fuera de carrera.

Los comisarios determinaron que Colapinto fue responsable del accidente y aplicaron una penalización de 10 segundos. Debido a que el argentino abandonó después del impacto, esos 10 segundos no pudieron aplicarse sobre su tiempo de carrera y se convertirán en una penalización para la siguiente competencia.

El castigo llega además después de las durísimas declaraciones de Norris. El campeón del mundo apuntó contra Colapinto luego de quedar eliminado y llegó a reclamar una suspensión de una carrera para el argentino. “Hay algunos pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1”, lanzó el británico, mientras que también pidió que la FIA fuera más estricta con este tipo de maniobras.

La sanción, sin embargo, no llega al extremo que reclamó Norris. El reglamento de los comisarios estableció una penalización de tiempo por causar la colisión, que ahora tendrá impacto deportivo en la próxima fecha.

Colapinto, por su parte, asumió inmediatamente la responsabilidad por lo sucedido y pidió disculpas tanto a su compañero como al equipo Alpine. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control en toda la frenada. No tuve mucho que hacer”, explicó el argentino después del abandono.

El argentino también reconoció que la carrera venía desarrollándose de manera positiva antes del accidente. “Un día complicado, que venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo”, expresó.

Ahora Colapinto deberá pasar página rápidamente. La Fórmula 1 continuará su temporada en Singapur, donde se disputará la próxima fecha entre el 9 y el 11 de octubre. Allí el argentino llegará con una penalización que deberá cumplir como consecuencia directa de lo ocurrido en Bakú.