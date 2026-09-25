El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá su carrera principal el sábado 26 de septiembre y no el domingo, como ocurre habitualmente en el calendario de la Fórmula 1. La decisión responde a una fecha de conmemoración nacional que se celebra al día siguiente en el país.

El cambio está relacionado con el denominado Día del Recuerdo, una jornada de homenaje a las víctimas de la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj. El conflicto comenzó el 27 de septiembre de 2020 y, desde entonces, esa fecha es utilizada para realizar distintos actos oficiales y conmemorativos en Azerbaiyán.

Por esta razón, la organización decidió modificar el cronograma habitual del fin de semana. De esta manera, toda la actividad deportiva quedó adelantada y la carrera se disputará antes del día destinado a las ceremonias de homenaje en Bakú.

¿Qué pasó con el GP de Azerbayán?

La actividad comenzó el jueves 24 con las dos primeras sesiones de entrenamientos. La Práctica 1 se desarrolló entre las 5:30 y las 6:30, mientras que la Práctica 2 tuvo lugar entre las 9:00 y las 10:00, según el horario local.

El viernes 25 continuará la acción con la tercera práctica, prevista entre las 5:30 y las 6:30. Luego llegará uno de los momentos más importantes del fin de semana: la clasificación, que se disputará de 9:00 a 10:00 y determinará el orden de largada.

¿Qué pasó con el GP de Azerbayán?

La carrera del GP de Azerbaiyán está prevista para el sábado 26 a las 8:00. Allí estará Franco Colapinto, quien volverá a representar a Alpine en uno de los circuitos callejeros más particulares de la temporada, caracterizado por sus largas rectas y sectores muy estrechos.

Así, quienes esperen ver a Franco Colapinto durante la jornada del domingo no encontrarán actividad de Fórmula 1 en Bakú: la competencia ya habrá terminado. La modificación del calendario responde exclusivamente a la conmemoración nacional y convierte al Gran Premio de Azerbaiyán en una fecha atípica dentro del campeonato.