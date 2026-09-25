Se corre este fin de semana el Gran Premio de Azerbaiyán, fecha correspondiente al calendario anual de la Fórmula 1. Por la mañana del viernes se disputó la clasificación, donde Franco Colapinto quedó 10mo, pero por una nación a Carlos Saiz (9no) el piloto argentino subió un lugar.

El piloto español de Williams recibió una penalización de cinco puestos en la grilla por no reducir suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla durante la clasificación. A ello sumó dos puntos de penalización en su licencia, cayendo en el puesto 14 de la grilla.

Ante esto, el piloto argentino, que había registrado un tiempo de 1m44s963 en la Q3, subió un lugar y ahora partirá en el puesto 9 en el Gran premio pautado a 51 vueltas, en el circuito callejero de Bakú. Con esto, Alpine tendrá sus dos pilotos en zona de puntos, ya que Gasly largará 7mo, luego de hacer un registro de 1m44s047.

Post clasificación, el argentino había dicho que había “mucho por trabajar mañana. Ojalá que sea una buena carrera. Obviamente hay que laburar y, para adelante, en la largada y después hacer una buena carrera para sumar”.

El Gran Premio de Azerbaiyán sufrió modificaciones de horario producto del pedido del gobierno local por respetar el domingo el día del Recuerdo. La jornada fue establecida en 2020 y recuerda a los fallecidos durante la guerra de 44 días que comenzó el 27 de septiembre de ese año. Por ese motivo, el promotor del Gran Premio y autoridades del país solicitaron adelantar la competencia un día. La FIA confirmó posteriormente la modificación del calendario.

La carrera iniciará desde las 8am del sábado, donde Russell, quien dominó la clasificación con 1m42s526, partirá desde la pole, seguido por Charles Leclerc y Oscar Piastri.