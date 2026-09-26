El accidente que dejó a Franco Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris fuera del Gran Premio de Azerbaiyán no terminó cuando los tres autos quedaron destrozados en la primera curva. En las últimas horas, la FIA difundió la sanción que recibió Franco Colapinto, quien provocó un triple accidente en el relanzamiento de la carrera en el circuito de Bakú, puesto que también se vieron implicados su compañero de equipo y el actual campeón del mundo, A diferencia de lo que había sugerido el britanico, el argentino deberá ceder cinco puestos en la grilla de salida de la próxima carrera.

Con el GP de Bahréin en el horizonte, el cual se disputará entre el 2 y 4 de octubre en Malasia (debido a las modificaciones implementadas en el calendario por los conflictos en Medio Oriente), el pilarense sabe que partirá con una desventaja notable en relación a los otros pilotos, aunque podrá participar en dicha carrera y, de alguna manera, redimirse de lo que él mismo calificó como "un grave error".

A su vez, el documento emitido por la FIA expresó los motivos por los cuales los Comisarios Deportivos, después de analizar la maniobra, determinaron aplicar esta sanción. “Tras el reinicio, COL (Colapinto) se acercó a GAS (Gasly) por detrás hacia la curva 1. COL frenó demasiado tarde y entró en la curva por el interior a una velocidad que no le permitió tomar la curva de manera controlada. Se pasó de largo en la curva y entró en contacto con el lateral izquierdo de GAS, quien luego impactó a NOR (Norris) y ambos autos abandonaron”, explicaron.

Al mismo tiempo, determinaron que el ex-Williams fue el culpable al ciento por ciento del accidente y, si bien ocurrió en la curva posterior al reinicio -luego de la colisión de Alex Albon-, no hubo contribución alguna de ningún otro piloto. En estos casos, la sanción es una penalización de 10 segundos a cumplir casi de inmediato, pero como no pudo finalizar la carrera por las condiciones del monoplaza, los Comisarios la transformaron en una pérdida de cinco posiciones para el próximo fin de semana.

Cabe mencionar que, los competidores tienen derecho a apelar ciertas decisiones dentro de los límites de tiempo aplicables a cada caso, aunque difícilmente Alpine eleve un reclamo por lo sucedido ya que el propio Colapinto se hizo cargo de su equivocación. “No tuve mucho por hacer. Fue un error grande y grave porque perdimos muchos puntos con los dos autos… Un día complicado”, señaló en diálogo con la prensa.