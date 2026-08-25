FIA condena mensajes de odio a comisarios tras sanciones a Colapinto

La FIA (Federación Internacional de Automovilismo) ha denunciado los "mensajes de odio" en línea contra los comisarios del Gran Premio de los Países Bajos de F1, tras las dos sanciones impuestas a Franco Colapinto, durante la carrera principal, el domingo pasado, que suscitaron fuertes críticas de uno de los principales patrocinadores del argentino en las redes sociales.

Colapinto recibió dos sanciones importantes en Zandvoort, con la primera arruinando por completo una prueba que, sin embargo, había comenzado bien para el de Pilar. La sanción inicial fue por un adelantamiento del piloto de Alpine a Yuki Tsunoda ocurrido instantes después del fuerte accidente de Max Verstappen al final de la primera vuelta.

El argentino completó su maniobra de adelantamiento justo en ese momento, lo que desembocó en un drive through. Arvid Lindblad recibió la misma sanción tras adelantar a Pierre Gasly en las mismas condiciones. Más tarde en la carrera, Colapinto volvió a recibir una sanción de 10 segundos por una nueva infracción bajo bandera amarilla, aunque ya no influyó en su resultado final, 14° en la meta. El piloto se mostró muy descontento tras la carrera, al considerar que el drive through había comprometido su carrera y explicó su frustración por lo sucedido.

"La penalización de pase y siga fue lo que comprometió toda nuestra carrera. Hice una muy buena largada y estaba ahí, en zona de puntos. Sí, simplemente fue complicado, creo", comenzó Colapinto al ser preguntado por Motorsport.com sobre lo sucedido.

"Fue difícil de juzgar en esas condiciones, cuando estás peleando en la primera vuelta, haciendo una maniobra, y todo está mojado y húmedo, con el peralte, y hay partes de coches volando por todos lados. Vi una doble bandera amarilla muy, muy tarde, cuando ya estaba terminando mi adelantamiento, y claramente era mucho más peligroso clavar los frenos y acelerar en mitad de la recta, sobre el peralte y con la pista mojada, cuando todo el mundo estaba haciendo trompos. Así que es una situación muy complicada".

"Siento que, aunque las reglas estén escritas, deberían ser mucho más flexibles y deberían tener el criterio para entender también qué es más seguro y qué es un poco más inseguro. Si alguien va 30 km/h más lento en la misma parte de la pista, lo estás adelantando y aparece una bandera amarilla, no hay mucho que puedas hacer. Es muy difícil reaccionar a eso".

El mensaje de un ejecutivo de Mercado Libre

Luego de la carrera, Sean Summers, Chief Marketing Officer de Mercado Libre, principal patrocinador de Colapinto en la Fórmula 1, expresó en la red social X su disconformidad con lo ocurrido el domingo en Zandvoort.

El directivo de la compañía mencionó a la cuenta oficial de la FIA en X y escribió el siguiente mensaje: "Los comisarios están destruyendo la integridad de la F1. Esta temporada están demostrando ser terribles y están influyendo en los resultados de las carreras. ¿Incompetencia? ¿Deshonestidad? ¿Ambas? Hay algo seriamente roto en la cultura de esa organización".

La reacción de la FIA a los mensajes contra los comisarios tras el GP de Países Bajos

La FIA, que creó la campaña United Against Online Abuse para combatir el abuso en línea en el deporte, estaría estudiando opciones legales y emitió el siguiente comunicado este martes:

"Al término del Gran Premio de los Países Bajos, los comisarios de la FIA fueron objeto de mensajes de odio en línea después de aplicar sanciones deportivas conforme al reglamento. La coalición United Against Online Abuse condena todas las formas de odio y acoso. Es normal no estar de acuerdo con ciertas decisiones en el deporte, pero eso no debe justificar en ningún caso amenazas o ataques personales.

En 2023, la FIA lanzó la coalición United Against Online Abuse después de que un comisario fuera víctima de ataques dirigidos tras el Gran Premio de Estados Unidos.

Hacemos un llamamiento a todas las personas que siguen nuestro deporte para que muestren respeto y responsabilidad, tanto en línea como fuera de línea".