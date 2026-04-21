Arrancó con todo en el American Express Community Stadium. Brighton & Hove Albion pega primero y se adelanta 1-0 frente a Chelsea gracias a un gol tempranero de Ferdi Kadioglu, que a los 3 minutos del primer tiempo sorprendió y puso en ventaja al conjunto local. El equipo londinense, con Enzo Fernández desde el arranque, intenta acomodarse tras un inicio cuesta arriba.

El tanto llegó en la primera acción clara del partido, con una definición precisa que descolocó a la defensa visitante y encendió rápidamente el clima en las tribunas.

En la previa, el encuentro ya prometía intensidad. Brighton y Chelsea se enfrentan por la fecha 34 de la Premier League en un duelo clave para sus aspiraciones en la recta final de la temporada. El conjunto local busca hacerse fuerte en casa, mientras que los “Blues” necesitan sumar para no perder terreno en la pelea por los puestos de arriba.

El partido se disputa en el American Express Community Stadium, con arbitraje de Craig Pawson y transmisión a cargo de ESPN y Disney+ Premium.

Formaciones confirmadas

Brighton & Hove Albion: Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Jan van Hecke, Olivier Boscagli, Ferdi Kadioglu; Carlos Baleba, Pascal Groß; Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Kaoru Mitoma; Georginio Rutter.

Chelsea: Robert Sánchez; Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Jorrel Hato; Malo Gusto, Moisés Caicedo, Roméo Lavia, Marc Cucurella; Enzo Fernández; Pedro Neto, Liam Delap.