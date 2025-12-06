¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 06 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Golpe en Bilbao

El Atlético de Madrid tropezó en San Mamés y se desinfla en la carrera por LaLiga

Un derechazo de Álex Berenguer, a diez del final, sentenció a los de Simeone, que hilvanan dos derrotas al hilo y pierden terreno en la lucha por los puestos de privilegio.

Por Marcelo Figueroa
Sabado, 06 de diciembre de 2025 a las 20:23
Berenguer marca el quiebre del partido y desata la alegría en Bilbao frente a un Atlético

En una noche espesa para el Atlético de Madrid, San Mamés volvió a mostrarse como uno de los escenarios más incómodos del campeonato. El equipo de Diego Simeone cayó 1-0 ante un Athletic valiente, intenso y decidido a imponer condiciones desde el inicio. La sentencia llegó a los 84 minutos, cuando Álex Berenguer cazó un espacio entre líneas y sacudió un derechazo que dejó sin respuesta a Jan Oblak.

El primer tiempo fue un ida y vuelta frenético. El Athletic, empujado por su gente, generó ocasiones claras con Sancet, Guruzeta y un Nico Williams eléctrico por los costados. Del lado visitante, Oblak sostuvo al equipo con intervenciones clave, mientras que Thiago Almada y Julián Álvarez obligaron a Unai Simón a mostrar seguridad en el arco local.

Tras el descanso, el Atlético encontró su mejor pasaje del partido: Ruggeri estuvo a centímetros de abrir el marcador tras un córner y Sorloth desperdició la más clara con un remate desviado. Pero cuando la visita insinuaba reacción, el Athletic golpeó en una transición rápida que Berenguer transformó en el único gol del encuentro.

La derrota deja al Atlético de Madrid en una posición incómoda: cuarto en la tabla, sin margen y con un partido más que el Villarreal, que lo acecha desde atrás. El Athletic, en cambio, celebra un triunfo que lo acomoda en la pelea por competiciones europeas, recuperando aire tras un inicio condicionado por el desgaste de la Champions League.

Ahora, el foco se traslada al plano internacional. El Atlético visitará al PSV en un duelo clave para seguir con vida en su grupo, mientras que el Athletic recibirá al PSG en Bilbao, una prueba de carácter para sostener sus aspiraciones continentales.

