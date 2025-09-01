¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Refuerzo inesperado

Alexis Sánchez ya está en Sevilla para firmar y volver a brillar en LaLiga

El delantero chileno, de 36 años, aterrizó en Andalucía para cerrar su incorporación al equipo de Matías Almeyda. Llega libre desde Udinese y firmará por una temporada

Por Marcelo Figueroa
Lunes, 01 de septiembre de 2025 a las 15:57
Alexis Sánchez vuelve a España. El delantero chileno, con pasado en Barcelona, aterrizó este lunes por la tarde en Sevilla para ultimar los trámites y convertirse en nuevo jugador del conjunto andaluz. A sus 36 años, el atacante firmará un contrato por una temporada y se pondrá rápidamente a las órdenes de Matías Almeyda.

La operación se gestó a contrarreloj en las últimas horas del mercado. El club necesitaba reforzar el ataque ante la inminente salida de Dodi Lukébakio, quien seguirá su carrera en Benfica. Con esa transferencia, Sevilla liberó espacio salarial y abrió la puerta al fichaje de Sánchez.

El trasandino llega en condición de libre, tras rescindir su contrato con Udinese, donde una lesión en el gemelo lo relegó a apenas 14 partidos y menos de 500 minutos en la última temporada. Pese a esa inactividad, el chileno mantiene la ilusión intacta de demostrar que su jerarquía no se discute.

Más de una década después de su paso por LaLiga con la camiseta del Barcelona, Alexis Sánchez regresa al fútbol español para afrontar un nuevo desafío en su extensa carrera. Con Sevilla buscará aportar experiencia, gol y liderazgo en un plantel que aspira a competir en todos los frentes.

