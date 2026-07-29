La participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 continúa generando repercusiones, aunque esta vez lejos de lo estrictamente deportivo. La FIFA confirmó la apertura de un expediente disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para investigar una serie de hechos ocurridos durante el certamen, algunos de ellos de fuerte impacto internacional y que ahora podrían derivar en sanciones.

El organismo que conduce el fútbol mundial puso el foco en diferentes situaciones protagonizadas por la delegación argentina, siendo una de las más relevantes la exhibición de una bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas" tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales.

Aquella imagen recorrió el mundo. Varios futbolistas celebraron la clasificación a la final sosteniendo y flameando el histórico mensaje, un gesto que fue ampliamente respaldado en Argentina, pero que también despertó cuestionamientos en el exterior. Ahora, la Comisión Disciplinaria de la FIFA deberá determinar si esa acción puede ser considerada una manifestación política, algo expresamente prohibido por el reglamento del organismo.

La investigación no se limita a ese episodio. Otro de los puntos centrales del expediente son los incidentes registrados una vez finalizada la final ante España, cuando futbolistas argentinos y españoles, junto con integrantes de ambos cuerpos técnicos, protagonizaron una serie de cruces y empujones sobre el campo de juego del MetLife Stadium.

Las imágenes de aquella pelea se viralizaron rápidamente y fueron analizadas por la FIFA, que ahora revisará las responsabilidades individuales y colectivas para determinar si existieron conductas que vulneraron el Código Disciplinario.

Además, el expediente incorpora otras presuntas infracciones vinculadas con comportamientos discriminatorios y racistas, tanto por parte de integrantes de la delegación como de un sector del público argentino durante diferentes encuentros del Mundial. También se analizan cánticos, mensajes, gestos, lanzamiento de objetos desde las tribunas e incumplimientos de algunos protocolos establecidos por la organización.

La investigación alcanza, además de la AFA, a varios protagonistas de la Selección. Nahuel Molina y Leandro Paredes fueron incluidos por presuntas agresiones, mientras que Thiago Almada quedó bajo análisis por una supuesta conducta antideportiva. También figura en el expediente Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. Del lado español, el mediocampista Gavi también forma parte del proceso disciplinario abierto por la FIFA.

Según informó el organismo, todos los involucrados tendrán la posibilidad de presentar su descargo antes de que la Comisión Disciplinaria emita una resolución definitiva. Recién una vez analizadas las pruebas, los informes arbitrales, el material audiovisual y las explicaciones de cada una de las partes se determinará si corresponde aplicar sanciones y cuál será su alcance.

Mientras tanto, la Scaloneta, que volvió a conquistar el mundo dentro de la cancha, ahora deberá afrontar un nuevo partido fuera de ella. Esta vez, el rival será el estricto reglamento de la FIFA, que prohíbe cualquier manifestación política, los actos discriminatorios y las conductas violentas dentro de las competencias organizadas por la entidad.