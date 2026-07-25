Más de US$500 millones sin declarar: Daniel Vítolo explicó qué motivó la investigación de las irregularidades en la AFA

El extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, brindó detalles sobre el origen de las investigaciones por presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y aseguró que el detonante fue la detección de más de US$500 millones que no habrían sido debidamente explicados en la documentación contable de la entidad. Según explicó, durante una revisión de balances correspondiente a una década de actividad, la IGJ detectó inconsistencias por US$111 millones en las cuentas de la AFA. A esa cifra se sumaron cerca de US$400 millones vinculados a la Superliga, organización que funcionó como asociación civil relacionada con la casa madre del fútbol argentino.

“Cuando le pedimos a la AFA que aclarara inconsistencias durante 10 años, detectamos un conjunto de US$111 millones no explicados en cuentas de la entidad y cerca de US$400 millones no explicados en la Superliga”, señaló Vítolo en declaraciones radiales.

El vínculo con el antecedente del FIFAgate

El exfuncionario sostuvo que los investigadores encontraron similitudes entre la situación actual y el escándalo internacional conocido como FIFAgate, que derivó en causas judiciales por presuntas maniobras de corrupción, evasión fiscal y asociación ilícita dentro del fútbol mundial.

De acuerdo con su análisis, ambos casos tienen como punto en común la aparición de inconsistencias contables detectadas a partir de la revisión de balances.

Una nueva inconsistencia por US$15 millones

Vítolo también reveló que durante 2024 se detectó otra irregularidad relacionada con partidos disputados por la Selección argentina. Según detalló el extitular de la IGJ, en los balances figuraba un ingreso de US$15 millones, de los cuales US$8 millones habían sido efectivamente cobrados, mientras que los US$7 millones restantes aparecían como una deuda pendiente de pago vinculada a esos encuentros.

El extitular de la IGJ afirmó que, al solicitar explicaciones sobre esa operación, no obtuvo respuesta por parte de los responsables de la entidad. Además, señaló que esas operaciones habrían sido canalizadas a través de la firma TourProdEnter, una empresa con sede en Miami que actualmente aparece mencionada en el expediente.

La investigación apunta al circuito financiero internacional

La causa también tiene derivaciones en Estados Unidos. El Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida buscaría acceder a contratos comerciales internacionales para obtener documentación sobre la estructura financiera utilizada en los acuerdos vinculados con la AFA.

El objetivo de la investigación es reconstruir el circuito financiero empleado para administrar ingresos provenientes del exterior y determinar el destino de fondos que habrían sido canalizados a través de TourProdEnter.

Las actuaciones intentan establecer la trazabilidad de esos recursos y verificar si existieron irregularidades en la administración o registración de los movimientos económicos.

Vítolo vinculó su salida de la IGJ con la investigación

Durante la entrevista, Vítolo también se refirió a su salida de la Inspección General de Justicia. Según relató, inicialmente había recibido respaldo para continuar en el cargo tras la llegada de nuevas autoridades al Ministerio de Justicia. Sin embargo, aseguró que posteriormente fue desplazado por decisión política vinculada a la investigación sobre la AFA.

De acuerdo con su versión, el entonces ministro de Justicia le solicitó al presidente la designación de una persona de su confianza para ocupar la conducción del organismo, situación que terminó con su salida de la IGJ.