Alianza FIFA y YouTube: contenido exclusivo para el Mundial 2026

La FIFA y YouTube sellaron una alianza que marca un antes y un después en la distribución de contenido del fútbol mundial. Por primera vez, la Federación permitirá a sus socios audiovisuales emitir los primeros diez minutos de los partidos del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá a través de sus canales de YouTube, una medida con la que la entidad que preside Gianni Infantino busca captar nuevas audiencias y ampliar el alcance de los broadcasters tradicionales. Además, un número limitado de partidos podrá transmitirse de forma completa por la plataforma, junto a resúmenes extendidos, contenido detrás de escena y formatos bajo demanda.



El acuerdo también contempla la apertura del archivo digital de la FIFA en YouTube, lo que habilitará el acceso a partidos históricos y momentos icónicos previo al inicio del torneo. Esta medida apunta a generar expectativa alrededor del Mundial y a maximizar el impacto del acontecimiento en el ecosistema mediático actual, aprovechando el peso de la plataforma como uno de los principales destinos de consumo de video en el mundo.