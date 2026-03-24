Alianza FIFA y YouTube: contenido exclusivo para el Mundial 2026

La FIFA y YouTube sellaron una alianza que marca un antes y un después en la distribución de contenido del fútbol mundial. Por primera vez, la Federación permitirá a sus socios audiovisuales emitir los primeros diez minutos de los partidos del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá a través de sus canales de YouTube, una medida con la que la entidad que preside Gianni Infantino busca captar nuevas audiencias y ampliar el alcance de los broadcasters tradicionales. Además, un número limitado de partidos podrá transmitirse de forma completa por la plataforma, junto a resúmenes extendidos, contenido detrás de escena y formatos bajo demanda.
El acuerdo también contempla la apertura del archivo digital de la FIFA en YouTube, lo que habilitará el acceso a partidos históricos y momentos icónicos previo al inicio del torneo. Esta medida apunta a generar expectativa alrededor del Mundial y a maximizar el impacto del acontecimiento en el ecosistema mediático actual, aprovechando el peso de la plataforma como uno de los principales destinos de consumo de video en el mundo.
Otro componente clave de la alianza es la incorporación de un grupo global de creadores de contenido, quienes tendrán acceso al torneo para producir historias personales y análisis tácticos. Estos perfiles también participarán en la promoción previa al Mundial utilizando el material del archivo digital, con el objetivo de conectar con una audiencia joven y multiplataforma que consume el fútbol de maneras cada vez más diversas.
Desde la FIFA, el secretario general Mattias Grafström destacó que el acuerdo permitirá interactuar con los aficionados de formas inéditas, mientras que Justin Connolly, responsable global de medios y deportes de YouTube, subrayó el potencial de la colaboración para atraer a la próxima generación de fanáticos. Con esta alianza, YouTube se consolida como plataforma preferente de la FIFA para el Mundial 2026, en una línea similar -aunque de mayor alcance- al acuerdo que la Federación firmó meses atrás con TikTok.