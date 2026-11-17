Argentinos Juniors recibió un golpe durísimo fuera de la cancha. Cuando todavía intenta asimilar el cierre de una temporada en la que estuvo muy cerca de conseguir objetivos importantes, el club de La Paternal quedó envuelto en un grave problema institucional: la FIFA lo inhibió y no podrá incorporar refuerzos durante los próximos tres mercados de pases.

La sanción representa un verdadero terremoto para una de las instituciones que logró sostener un buen rendimiento deportivo durante buena parte del año, pero que atraviesa un presente económico cada vez más complicado bajo la conducción de su presidente, Cristian Malaspina.

De acuerdo con la información publicada en el registro oficial de la FIFA, la inhibición rige desde el 13 de noviembre y alcanza las próximas tres ventanas de transferencias. De esta manera, Argentinos tendrá impedimentos para inscribir nuevos futbolistas, comenzando por el mercado de verano que se desarrollará entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

Sin embargo, la restricción no necesariamente deberá cumplirse durante todo ese período. Al tratarse de una sanción vinculada con compromisos económicos impagos, el Bicho podrá levantarla si cancela la deuda que originó el reclamo o alcanza un acuerdo formal de pago.

Por el momento, el organismo internacional no publicó el nombre del acreedor ni el monto exacto que generó el expediente. Lo concreto es que la medida llega en medio de un escenario financiero delicado y de varios reclamos que involucran al plantel profesional.

Una crisis que también golpeó al vestuario

El problema económico de Argentinos Juniors no es nuevo y en las últimas semanas comenzó a trasladarse directamente al día a día del equipo. Los futbolistas acumularían entre tres y cuatro meses de salarios adeudados, una situación que generó malestar y terminó provocando una medida de fuerza.

El pasado sábado 14 de noviembre, los jugadores decidieron suspender el entrenamiento como señal de protesta ante la falta de pago. La tensión obligó a intervenir al cuerpo técnico encabezado por Nicolás Diez, que terminó otorgándole el día libre al plantel para intentar descomprimir el conflicto en la previa del compromiso por los octavos de final del Torneo Clausura frente a Independiente.

Así, la preocupación dejó de estar únicamente en los resultados deportivos y pasó a concentrarse también en la situación institucional.

De pelear arriba a quedar contra las cuerdas

El contraste resulta llamativo. Argentinos había conseguido convertirse en uno de los equipos más regulares de la temporada y llegó a la última fecha del Clausura 2026 con posibilidades de presionar a Boca en la pelea por la Tabla Anual.

Sin embargo, la derrota por 2 a 0 frente a Huracán terminó con sus aspiraciones de alcanzar ese objetivo y ahora el club debe afrontar un escenario mucho más complejo fuera del campo de juego.

La inhibición de la FIFA representa un obstáculo importante para la planificación deportiva, especialmente de cara a la próxima temporada. Sin poder incorporar jugadores, la dirigencia tendrá que resolver primero los compromisos económicos pendientes si pretende reforzar el plantel.

En La Paternal se encendieron todas las alarmas. El Bicho, que supo competir entre los protagonistas del fútbol argentino, enfrenta ahora una crisis financiera que amenaza con condicionar su futuro inmediato.