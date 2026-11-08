Se termina la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional y mientras se definieron los primeros lugares de la tabla anual, este domingo quedarán resueltos los cupos que tiene Argentina para las Copa Libertadores y Sudamericana en 2027. En total, este sábado se conocieron cinco de los seis clasificados para el torneo de clubes más importantes del continente, aunque podrían agregarse otros más.

Lo primero a tener en cuenta es que Belgrano de Córdoba fue el primero en meterse en la Libertadores del año que viene tras conquistar el Torneo Apertura 2026. Luego se sumaron Boca Juniors y Argentinos Juniors mediante la tabla anual, que este sábado sumó a Rosario Central entre ambos.

A esos hay que sumarle a los campeones de la Copa Argentina 2026 y el Torneo Clausura 2026, lo que dará un total de seis clasificados. En caso de que alguno de los campeones ya ocupe un lugar por la tabla anual y repita título con el torneo, su cupo se liberará y pasará al siguiente equipo mejor ubicado en esa clasificación. Y, en caso de repetir título con la Copa Argentina, se generará una plaza para el subcampeón de ese certamen.

Boca Juniors ya esta clasificado para la Copa Libertadores, si gana Copa Argentina, Torneo Clausura y Copa Sudamericana daría más cupos a equipos argentinos a los certamenes continentales

Sin embargo, la lista de equipos nacionales presentes en el certamen más prestigioso del continente puede extenderse hasta ocho, pero depende de que se logren dos títulos internacionales durante las próximas semanas.

Los que tienen posibilidades de sumar más lugares son Boca Juniors y Estudiantes de La Plata. Para eso, el Xeneize debe superar a Atlético Mineiro en la final de la Sudamericana, programada para el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Luego, el Pincha debería hacer lo mismo frente a Palmeiras por la definición de la Libertadores, que será el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, pero no liberará otro cupo, sino que sacaría boleto solo para sí mismo.