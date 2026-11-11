Independiente suma otro frente de conflicto y esta vez el problema puede costarle varios millones de dólares. La llegada de Matías Abaldo, que en su momento representó una apuesta deportiva para reforzar el ataque del Rojo, terminó convirtiéndose en un nuevo dolor de cabeza económico y judicial. Defensor Sporting acudió a la FIFA para reclamar el dinero correspondiente a la transferencia del futbolista uruguayo.

La historia comenzó cuando la dirigencia de Avellaneda decidió ejecutar la opción de compra por el 80% de la ficha del extremo. El acuerdo con la institución uruguaya se había cerrado en tres millones de dólares, divididos en tres cuotas de un millón. Sin embargo, Independiente no habría cumplido con el primer pago y esa situación terminó haciendo caer el entendimiento.

Ante el incumplimiento, Defensor Sporting decidió llevar el caso ante la FIFA y ahora reclama la totalidad del monto acordado, además de los intereses correspondientes. Un escenario que vuelve a poner bajo la lupa el manejo económico del club y que obliga a la institución argentina a dar explicaciones por una operación que todavía no pudo resolver.

De apuesta futbolística a un problema para el Rojo

La decisión de comprar a Abaldo había tenido una explicación deportiva. Durante el primer semestre, el atacante mostró buenos rendimientos, aportó goles y asistencias y se convirtió en uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo. Ese desempeño convenció a la dirigencia de avanzar con la adquisición definitiva de una parte de su pase.

Pero el panorama cambió en la segunda mitad del año. El uruguayo perdió protagonismo, bajó su rendimiento y dejó de ser una pieza importante para Jadson Viera. Incluso, quedó afuera del banco de suplentes en el encuentro frente a Defensa y Justicia y tampoco sumó minutos en el último compromiso de la fase regular ante Deportivo Riestra.

A su irregular presente futbolístico también se sumaron distintas polémicas fuera de la cancha. En 2025, Abaldo había quedado en el centro de la escena por la viralización de imágenes comprometedoras relacionadas con el consumo de alcohol y drogas, situación por la que posteriormente pidió disculpas. Más recientemente, circularon versiones que lo señalaban por haber llegado en estado de ebriedad a un entrenamiento, algo que fue desmentido por su representante.

Gimnasia también quedó involucrado

El conflicto no solamente tiene consecuencias para Independiente. Gimnasia y Esgrima La Plata también aparece involucrado en la operación, ya que Defensor Sporting debe abonarle una suma cercana al medio millón de dólares por una obligación económica derivada de la transferencia del futbolista.

Así, una operación que pasó por distintos clubes terminó abriendo un nuevo capítulo de reclamos y obligaciones pendientes.

Una deuda en medio del cambio dirigencial

El momento tampoco es menor para Independiente. La institución de Avellaneda se encamina hacia las elecciones del domingo 13 de diciembre, cuando los socios elegirán a la próxima Comisión Directiva y se producirá un cambio de conducción.

En ese contexto, la demanda ante la FIFA agrega otro asunto delicado a una agenda dirigencial cargada de problemas económicos y deportivos. La nueva conducción deberá afrontar un reclamo que amenaza con convertirse en una pesada herencia.

Lo que comenzó como una apuesta para reforzar el ataque terminó transformándose en un expediente internacional. Independiente no pagó la primera cuota, Defensor Sporting llevó el caso a la FIFA y ahora reclama mucho más que el dinero inicialmente adeudado. El caso Abaldo vuelve a complicar al Rojo justo cuando se prepara para definir quién estará al frente del club.