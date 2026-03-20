Finalmente, habrá un volantazo con el último amistoso de la Selección Argentina. Luego de que FIFA desautorizara a Guatemala a jugar en La Bombonera, la albiceleste confirmó sus últimos compromisos previos al Mundial frente a Mauritania el 27 de marzo y Zambia el martes 31.

El primero de los compromisos iba a ser el 31, pero se adelantó para que la despedida del equipo dirigido por Lionel Scaloni ante su público local antes de su viaje a la Copa del Mundo se concrete cinco días más tarde ante Zambia.

A pesar de que ya estaba todo acordado con Guatemala, el elenco centroamericano disputará otro partido en Europa y la FIFA prohíbe a sus miembros jugar en dos amistosos en continentes diferentes durante una misma ventana. Pese a los conflictos de organización que esto conllevó en AFA, rápidamente apareció la elección de Mauritania como rival, en lo que será el primer duelo en la historia entre ambos seleccionados. Horas más tarde se sumó un segundo rival, también de menor calificación en los rankings internacionales.

Se trata de un elenco que no suele aparecer y no tiene una gran historia dentro del fútbol africano. Ubicada en el noroeste de África, Mauritania limita con el Sáhara Occidental, Argelia, Malí y Senegal, países más protagonistas dentro del continente. Futbolísticamente, nunca participaron en un Mundial o en Juegos Olímpicos, pero en 2019 llegaron por primera vez a clasificar a una Copa Africana de Naciones y metieron tres participaciones al hilo (2019, 2021 y 2023) hasta que la racha se cortó en la pasada edición.