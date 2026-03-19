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Jueves 19 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Quiere sacar boleto

Con Dibu Martínez titular, Aston Villa empata y pasa a cuartos en la Europa League

Con el arquero argentino desde el arranque y Buendía como suplente, los Villanos empatan 0-0 de local ante Lille y cumplen el objetivo de avanzar de fase tras el 1-0 en la ida.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 17:19
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Aston Villa quiere asegurarse el pase a cuartos de Europa League. (Foto: X @AVFCOfficial)

Después de quedarse con el duelo inicial, Aston Villa empata sin goles con Lille en el partido de vuelta y está pasando a cuartos de final de la UEFA Europa League. Los Villanos, con Dibu Martínez como titular y Emiliano Buendía en el banco de suplentes, están haciendo valer el 1-0 en la ida en Francia para acceder a la próxima ronda de la segunda competición más grande de Europa. 

Los conducidos por Unai Emery se llevaron una importante victoria en la ida gracias al tanto de Ollie Watkins, y ahora el objetivo sostener aquella ventaja en Villa Park frente a su público. Como es habitual, Martínez defenderá el arco del conjunto inglés luego de la visita a Francia donde fue objeto de los silbidos e insultos del equipo local. Por su parte, Buendía, titular en el cotejo de ida, esta vez partirá desde el banco de sustitutos.

Watkins anotó el tanto de la victoria del Aston Villa en la ida. (Foto: AFP)

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