Después de quedarse con el duelo inicial, Aston Villa empata sin goles con Lille en el partido de vuelta y está pasando a cuartos de final de la UEFA Europa League. Los Villanos, con Dibu Martínez como titular y Emiliano Buendía en el banco de suplentes, están haciendo valer el 1-0 en la ida en Francia para acceder a la próxima ronda de la segunda competición más grande de Europa.

Los conducidos por Unai Emery se llevaron una importante victoria en la ida gracias al tanto de Ollie Watkins, y ahora el objetivo sostener aquella ventaja en Villa Park frente a su público. Como es habitual, Martínez defenderá el arco del conjunto inglés luego de la visita a Francia donde fue objeto de los silbidos e insultos del equipo local. Por su parte, Buendía, titular en el cotejo de ida, esta vez partirá desde el banco de sustitutos.