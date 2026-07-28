El club inglés Manchester City fue el club que más dinero recibió del Programa de Ayuda a Clubes de la FIFA tras el Mundial de 2026. El conjunto britanico percibirá cerca de 4.700.000 dólares luego de haber aportado 19 jugadores a la Copa del Mundo, la cifra más alta entre todos los equipos.







El Programa de Ayuda a Clubes recompensa económicamente a las instituciones que ceden futbolistas a las selecciones nacionales durante el Mundial. En total, la FIFA distribuyó alrededor de 366 millones de dólares entre clubes de todo el mundo.

Los distintos jugadores convocados por selección fueron: por Inglaterra: James Trafford, Nico O'Reilly, Marc Guéhi, John Stones, en el caso de Portugal, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Rúben Dias. Por Países Bajos lo hicieron Nathan Aké, Tijjani Reijnders y por Croacia, Joško Gvardiol, Mateo Kovačić, donde jugaron más de un jugador.

Los otros combinados que aportaron un participante al torneo ecuménico fueron, Rodri (España), Erling Haaland (Noruega), Jérémy Doku (Bélgica), Rayan Cherki (Francia), Rayan Aït-Nouri (Argelia), Abdukodir Khusanov (Uzbekistán), Antoine Semenyo (Ghana) y Omar Marmoush (Egipto).

Detrás del Manchester City aparecen otros gigantes europeos como Barcelona, Bayern Múnich, Arsenal, PSG y Atlético de Madrid, en un ranking dominado por equipos del continente europeo, que concentran cerca del 70% del dinero repartido.