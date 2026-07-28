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La FIFA reveló cuánto dinero recibió cada club tras el Mundial 2026: Manchester City lidera el ranking

El equipo inglés encabeza el Programa de Ayuda a Clubes con un pago cercano a los 5 millones de dólares, luego de aportar la mayor cantidad de jugadores al torneo.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 28 de julio de 2026 a las 17:51
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Manchester City, el club que más ganó en ayuda de FIFA 2026

El club inglés Manchester City fue el club que más dinero recibió del Programa de Ayuda a Clubes de la FIFA tras el Mundial de 2026. El conjunto britanico percibirá cerca de 4.700.000 dólares luego de haber aportado 19 jugadores a la Copa del Mundo, la cifra más alta entre todos los equipos.



El Programa de Ayuda a Clubes recompensa económicamente a las instituciones que ceden futbolistas a las selecciones nacionales durante el Mundial. En total, la FIFA distribuyó alrededor de 366 millones de dólares entre clubes de todo el mundo.

Los distintos jugadores convocados por selección fueron: por Inglaterra: James Trafford, Nico O'Reilly, Marc Guéhi, John Stones, en el caso de Portugal, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Rúben Dias. Por Países Bajos lo hicieron Nathan Aké, Tijjani Reijnders y por Croacia, Joško Gvardiol, Mateo Kovačić, donde jugaron más de un jugador.

Los otros combinados que aportaron un participante al torneo ecuménico fueron, Rodri (España), Erling Haaland (Noruega), Jérémy Doku (Bélgica), Rayan Cherki (Francia), Rayan Aït-Nouri (Argelia), Abdukodir Khusanov (Uzbekistán), Antoine Semenyo (Ghana) y Omar Marmoush (Egipto).

Detrás del Manchester City aparecen otros gigantes europeos como Barcelona, Bayern Múnich, Arsenal, PSG y Atlético de Madrid, en un ranking dominado por equipos del continente europeo, que concentran cerca del 70% del dinero repartido.

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