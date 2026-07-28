El rionegrino Gustavo Javier Del Prete se realizará la revisión médica durante la mañana del martes y si todo sale bien firmará su contrato con San Lorenzo de Almagro por la tarde. De esta manera, el delantero se convertirá en el segundo refuerzo del Ciclón en este mercado de pases de invierno 2026 tras la llegada de Juan Pablo Álvarez.

El futbolista de 30 años, surgido en el alto valle en el Club Cipolletti, quedó libre de Atlas luego de 18 meses en el equipo mexicano, donde disputó 27 partidos y convirtió tres goles. Desde el albinegro pasó a jugar al fútbol uruguayo en City Torque desde 2019 al 2021, su buen accionar el la Banda Oriental lo llevó al fútbol de primera división en Argentina donde dejó un buen recuerdo de su paso por Estudiantes de La Plata. y luego fue transferido a México donde militó en Pumas de UNAM (2022-2024), Mazatlán FC (2024) y ultimamente en el Atlas.

Más allá de que esté todo arreglado e incluso si firma su contrato (será hasta diciembre de 2027), "Tuti" Del Prete deberá esperar -al igual que Álvarez- la habilitación por parte de la FIFA. Es que San Lorenzo continúa inhibido para incorporar por deudas que en teoría ya fueron pagadas y deben impactar en las cuentas.

El otro que parece estar al caer es Emiliano Amor, quien ya se hizo la revisión médica. El defensor de 31 años tiene todo arreglado para sumarse a San Lorenzo por los próximos 18 meses: hubo entendimiento con Defensa y Justicia, donde todavía tiene vínculo hasta finales de 2026.