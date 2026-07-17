La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España suma un nuevo capítulo que ya genera debate. La FIFA tomó una decisión inédita: cobrará entrada a los aficionados que quieran asistir a la conferencia de prensa oficial previa al partido más importante del torneo.

El encuentro se llevará a cabo este viernes en el Javits Center de Nueva York, a dos días de la gran final que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Allí estarán presentes entrenadores y futbolistas de ambas selecciones finalistas, además del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La medida marca un quiebre con una tradición que acompañó durante décadas a las Copas del Mundo. Habitualmente, las conferencias previas a una final estaban reservadas exclusivamente para periodistas acreditados y cadenas de televisión con derechos de transmisión. Esta vez, sin embargo, un grupo de aficionados podrá ocupar parte de las butacas... siempre y cuando pague su entrada.

Según informó la organización, los espectadores tendrán la posibilidad de seguir en vivo las declaraciones de los protagonistas, aunque no podrán intervenir ni realizar preguntas. Su participación se limitará a observar el intercambio entre los futbolistas, entrenadores y los medios presentes.

El acceso no será precisamente económico. El pase individual para asistir a la jornada del viernes tiene un valor de 81,54 dólares, mientras que quienes busquen una experiencia más amplia podrán adquirir un paquete familiar para los cuatro días de actividades por 857,04 dólares.

La conferencia forma parte de un gran evento organizado por Fanatics, socio comercial de la FIFA, que incluye sesiones de autógrafos, fotografías con figuras destacadas del deporte y distintas experiencias pensadas para los fanáticos que llegaron a Nueva York para vivir de cerca la definición de la Copa del Mundo.

Desde la organización promocionan la propuesta como una oportunidad irrepetible para observar a los protagonistas de la final pocas horas antes de jugarse la gloria máxima. La presencia de Lionel Scaloni, Luis de la Fuente, jugadores de Argentina y España, junto a Gianni Infantino, aparece como uno de los principales atractivos del evento.

La decisión, sin embargo, no pasó desapercibida. Muchos la interpretan como un nuevo paso en la estrategia de la FIFA para convertir cada instancia del Mundial en una experiencia comercial exclusiva, incluso aquellas que históricamente estuvieron destinadas únicamente a la cobertura periodística.