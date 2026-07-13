Luego de la eliminación de Bélgica del Mundial 2026 a manos de España, se conoció que una de sus figuras tendrá un nuevo destino. Youri Tielemans será nuevo refuerzo del Manchester United, que ejecutará la cláusula de rescisión que tiene el volante por 35 millones de libras. De esta manera, el actual compañero de Dibu Martínez y Emiliano Buendía tendrá su tercera experiencia en un club de la Premier League al incorporarse a los Red Devils.

Según el periodista especializado en mercado de pases, Fabrizio Romano, ya es un hecho que Manchester United reforzará su mediocampo abonando la cláusula de Tielemans, a pesar de que Aston Villa no tenía en los planes dejarlo ir. Ya hay un acuerdo contractual con la parte del jugador y éste se sumaría a Andrey Santos, volante brasileño que fue presentado hoy y llega desde el Chelsea a cambio de 48 millones de libras.

Luego de un previo paso por el Leicester City, Tielemans estuvo tres temporadas en Villa Park y fue una pieza clave del equipo que conquistó la Europa League la campaña pasada, primer título de los Villanos desde la Copa Intertoto de 2001. Asimismo, el mediocampista de 29 años destacó siendo uno de los puntos más altos de la selección de Bélgica en el Mundial. Su mayor contribución fueron los dos goles en la emocionante victoria por 3-2 ante Senegal en los dieciseisavos de final.