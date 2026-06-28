La noticia atravesó el Mundial 2026 con una tristeza inesperada. Cody Gakpo anunció la muerte del bebé que esperaba junto a su esposa, Noa van der Bij, y el dolor familiar del delantero de Países Bajos generó conmoción en pleno torneo.

La pareja compartió el mensaje a través de sus redes sociales, junto a una imagen en blanco y negro en la que se los ve con las manos entrelazadas. Allí revelaron que esperaban un varón, que iba a llamarse Elijah Raphael, y expresaron: “Con el corazón roto compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo. Gracias por su amor y apoyo”.

El duelo también tuvo una despedida íntima y profundamente simbólica. Cody Gakpo y Noa contaron que fueron a una iglesia con Samuel, su hijo mayor, para encender una vela y encontrar un momento de calma en medio de la pérdida: “Fuimos a la iglesia a encender una vela. Después, caminamos hasta el patio de recreo de la iglesia con nuestro hijo Samuel. Solo había otro niño ahí. No podría haber habidouna señal más hermosa de Dios. Nos recordó que nuestro pequeño nunca está lejos”.

El contraste con la ilusión que habían compartido semanas antes volvió todavía más dolorosa la noticia. El 30 de mayo, el futbolista había anunciado públicamente el embarazo de su esposa con un mensaje lleno de expectativa: "Nuestra pequeña familia está creciendo. No podemos esperar a conocerte”. En ese momento, la alegría familiar se mezclaba con su convocatoria para disputar el Mundial 2026 con la Selección de Países Bajos.

Ante el impacto que provocó el anuncio, la Federación Neerlandesa de Fútbol también se pronunció para acompañar al jugador y marcar respeto por la intimidad de la familia. “En primer lugar, queremos expresar nuestro más sentido pésame a Cody y a su familia: Noa y su hijo Samuel. Se trata de una situación personal muy triste”, señaló la KNVB en un comunicado.

La federación explicó además cuál será la decisión deportiva inmediata del delantero en medio de este momento devastador. “Cody, de común acuerdo con su pareja, ha decidido permanecer con el grupo”, precisó el organismo, que también dejó en claro que no ofrecerá más información para proteger la privacidad de la familia.

Así, Cody Gakpo continuará junto al plantel neerlandés mientras atraviesa una pérdida inmensa fuera de la cancha. La noticia golpeó al mundo del fútbol no solo por el contexto mundialista, sino por la crudeza de una despedida familiar que expuso el costado más humano y doloroso de una figura internacional.