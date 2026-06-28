Detrás de la fortaleza que hoy muestra en cada partido, Cuti Romero guarda una historia de infancia que pocos conocían. Su mamá, Rosa Romero, reveló cuál fue la enfermedad respiratoria que lo marcó desde bebé y que obligó a la familia a atravesar años de tratamientos, cuidados e internaciones.

La revelación llegó durante una entrevista en Madre Argentina, el ciclo conducido por Paula Chaves en OLGA. Allí, Rosa abrió una parte muy íntima del pasado familiar y explicó que el defensor de la Selección Argentina padeció broncoespasmo desde sus primeros meses de vida.

El cuadro apareció cuando todavía era muy chico y se extendió durante buena parte de su niñez. Al recordarlo, su madre contó: “Cuti sufría mucho del broncoespasmo y era una enfermedad que atravesamos juntos durante mucho tiempo porque le duró muchos años de tratamiento”.

Aquel proceso no fue breve ni sencillo. La mamá de Cuti Romero detalló que el problema respiratorio empezó prácticamente desde el inicio de su vida: “Desde que tenía 3, 4 meses ya sufría, hasta los 6, 7 años estuvimos con tratamientos y vacunas… y ahí empezamos a sacarlo adelante”.

La enfermedad también modificó la rutina de toda la familia. Rosa recordó que hubo momentos en los que las internaciones se volvieron parte de ese camino y que ella decidió acompañarlo de manera permanente: “Nos tocaba internarlo y se internaba él y me internaba yo con él”.

Con el paso del tiempo, los cuidados, la constancia y el acompañamiento familiar permitieron que el defensor pudiera superar esa etapa. Hoy, consolidado como una de las figuras de la Selección Argentina y campeón del mundo, aquella historia aparece como un costado desconocido de su camino antes de llegar a la elite.

La frase final de Rosa resumió el espíritu con el que atravesaron esos años difíciles: “Todo se puede en esta vida”. Por eso, la historia de Cuti Romero no solo revela la enfermedad que sufrió de bebé, sino también el esfuerzo silencioso de una familia que lo sostuvo hasta verlo convertirse en uno de los centrales más importantes del fútbol argentino.