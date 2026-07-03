La llegada de la Selección Argentina a Kansas dejó una escena tan insólita como divertida que rápidamente comenzó a viralizarse entre los fanáticos. Todo ocurrió durante un control de seguridad en el aeropuerto, cuando la valija de Cristian “Cuti” Romero fue apartada por los agentes luego de que el escáner detectara un objeto extraño dentro del equipaje del defensor.

En un principio, tanto el personal de seguridad como algunos integrantes del plantel pensaron que podía tratarse de un elemento tecnológico o incluso algún accesorio fuera de lo común. Sin embargo, cuando abrieron la valija del jugador del Tottenham, apareció un enorme chispero de cocina que descolocó a todos los presentes y provocó una ola inmediata de carcajadas.

El momento se volvió todavía más desopilante por la reacción de Lionel Messi, quien observaba la situación a pocos metros. Al descubrir el extraño utensilio que llevaba su compañero en el bolso de mano, el capitán argentino no pudo aguantar la risa y terminó protagonizando una de las imágenes más comentadas del viaje del seleccionado.

Aunque inicialmente nadie entendía por qué el defensor había decidido transportar semejante objeto, horas más tarde trascendió la verdadera explicación. El chispero tenía una función muy especial para el jugador: encender palo santo y realizar sahumerios dentro de la concentración argentina antes de los partidos importantes.

La práctica forma parte de una de las cábalas más conocidas puertas adentro del grupo campeón del mundo. Cuti Romero integra la famosa “banda del palo santo” junto a Lisandro Martínez y Nahuel Molina, tres futbolistas que mantienen intacto el ritual energético desde los tiempos del Mundial de Qatar.

Según trascendió, la costumbre comenzó gracias a Lisandro Martínez, quien empezó a utilizar palo santo durante la Copa del Mundo luego de sufrir problemas físicos relacionados con el aire acondicionado en la concentración. Con el correr de los días, el ritual fue sumando adeptos y terminó convirtiéndose en una tradición dentro del plantel argentino.

La banda del Palo Santo

Desde entonces, los sahumerios comenzaron a aparecer en las habitaciones, los pasillos e incluso en algunos espacios comunes donde se reunían los jugadores. La intención era “limpiar las malas energías” antes de cada compromiso clave, una cábala que muchos integrantes del equipo mantienen hasta la actualidad.

Pese a las buenas intenciones espirituales del futbolista, las autoridades aeroportuarias no dejaron pasar el detalle. Al considerar que el chispero era un elemento inflamable no autorizado para viajar en cabina, los agentes decidieron retenerlo. Así, Cuti Romero terminó abordando el avión sin su particular herramienta, mientras sus compañeros seguían recordando entre risas uno de los momentos más insólitos del viaje.