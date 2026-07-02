El paso de la Selección Argentina por el aeropuerto de Miami dejó una escena inesperada antes de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Lionel Messi y Cristian "Cuti" Romero protagonizaron un momento cargado de humor cuando la seguridad revisó una valija y encontró un objeto que nadie esperaba ver.

La delegación argentina atravesaba los controles habituales del aeropuerto, entre escáneres, bolsos y personal de seguridad, cuando una situación alteró por completo la rutina del traslado. En medio del procedimiento, una de las agentes detectó algo llamativo dentro de un equipaje y decidió frenar la revisión para observarlo con más atención.

El bolso señalado era del Cuti Romero, que quedó bajo la mirada curiosa de varios compañeros. La escena empezó con cierta sorpresa, porque el plantel no terminaba de entender qué podía haber provocado esa inspección más detallada justo cuando todos aguardaban para seguir avanzando.

La respuesta apareció apenas abrieron la valija: un encendedor de chispa de grandes dimensiones. No era una pertenencia habitual para encontrar en medio de un traslado de la Selección, y por eso la escena pasó rápidamente del desconcierto a la risa.

Quien no pudo contener la reacción fue Lionel Messi. El capitán argentino vio el hallazgo, entendió lo insólito de la situación y estalló de risa frente a sus compañeros, dejando una postal descontracturada en medio de una previa marcada por la exigencia mundialista.

A partir de ese instante, el Cuti Romero pasó a ser blanco de bromas dentro del grupo. Lejos de generar preocupación, la revisión terminó convirtiéndose en un momento de distensión para la Selección Argentina, que encontró una pausa divertida antes de volver a enfocarse en el desafío deportivo que tenía por delante.

El video se difundió rápidamente en redes sociales y los hinchas multiplicaron los comentarios sobre el particular contenido de la valija. Entre el objeto encontrado, la sorpresa de los jugadores y la carcajada de Lionel Messi, el aeropuerto de Miami dejó una perlita inesperada que mostró el costado más relajado del campeón del mundo.