La tranquilidad que había dejado la clasificación de Racing en la Copa Argentina quedó rápidamente opacada por una situación inesperada. En las últimas horas se filtró un video privado de Diego Milito que desató una fuerte polémica y generó repercusión inmediata en el mundo del fútbol.

Las imágenes corresponden a la previa del triunfo de la Academia por 1-0 frente a Belgrano en San Luis y muestran al presidente del club brindando un encendido discurso ante un reducido grupo de dirigentes, allegados y personas de su máxima confianza. Lo que debía quedar puertas adentro terminó viralizándose en redes sociales y exponiendo al exfutbolista en una faceta pocas veces vista.

Con un tono eufórico y sin filtros, Milito apuntó directamente contra quienes cuestionan su gestión y dejó una de las frases más resonantes de la grabación: “Por eso nos tiran, por eso me matan, por eso le ponen la plata a los periodistas. Cae la cancha y no es normal. Ya sabemos con quién lidiamos, lo sé desde el día uno”.

Las declaraciones fueron interpretadas como una referencia al clima de tensión que atraviesa el club, marcado por cuestionamientos de algunos sectores de la hinchada y críticas mediáticas hacia la conducción encabezada por el ex delantero.

Lejos de mostrarse preocupado por el impacto de las críticas, Milito defendió el proyecto que impulsa desde su llegada a la presidencia y aseguró que los cambios que pretende implementar requieren tiempo. “Sabía que no iba a ser fácil porque el cambio es cultural y nosotros vamos a pensar a largo término. En ese largo término, vamos a ganar, pero tenemos que estar unidos y convencidos”, sostuvo ante los presentes.

El tramo más emocional del discurso llegó cuando habló de sus motivaciones personales para involucrarse en la política de Racing. Allí dejó otra frase que rápidamente se volvió viral: “Yo no estoy acá por un cargo. Con todo respeto les digo, me chupa un huevo el cargo. Es un orgullo ser presidente de Racing, pero lo más importante es la misión por la que estoy, que es dejar algo”.

Visiblemente apasionado, el máximo dirigente académico insistió en que su objetivo es transformar al club y dejar un legado más allá de los resultados deportivos. “Me rompí el culo toda mi vida, no necesito nada, pero quiero dejar algo activo. Por eso me involucré, lo voy a lograr y los necesito a ustedes”, expresó antes de cerrar su intervención con una frase que terminó funcionando como arenga para el grupo: “Vamos a ganar esta noche”.

La filtración del video no tardó en multiplicarse en redes sociales, donde las opiniones quedaron divididas. Mientras algunos hinchas respaldaron la pasión y el compromiso de Milito con la institución, otros cuestionaron el tono de sus declaraciones y las acusaciones sobre supuestas operaciones mediáticas. Lo cierto es que el presidente de Racing volvió a quedar en el centro de la escena por un discurso que nunca estuvo pensado para salir a la luz.