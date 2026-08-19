La novela entre Ricardo Centurión y Racing de Córdoba sumó un nuevo capítulo y, fiel al estilo que marcó su conflictiva salida, volvió a subir la temperatura. Cuando parecía que el enfrentamiento entre el delantero y la dirigencia había quedado atrás, el exjugador de la Academia cordobesa reapareció en redes sociales con una fuerte acusación contra el presidente Manuel Pérez.

Esta vez, el motivo fue un cheque. Centurión publicó en su cuenta de Instagram la imagen de un talón por $5.600.000 y aseguró que se trataba de un documento “sin fondos”. La publicación estuvo acompañada por un dibujo en lapicera sobre la imagen y un mensaje que rápidamente generó repercusión: “Ni vivo, ni boludo: garca”.

La exposición del delantero volvió a poner a Racing de Córdoba en el centro de la escena y reavivó una disputa que comenzó durante su paso por la institución y terminó con la rescisión anticipada de su contrato.

En la imagen difundida por Centurión también aparece la fecha del 3 de agosto de 2026, vinculada al momento en que se habría interrumpido su vínculo con el club, además de los datos correspondientes a la empresa emisora del cheque.

Centurión había llegado a Racing de Córdoba con la expectativa de recuperar protagonismo, pero su ciclo terminó mucho antes de lo esperado. Durante su estadía disputó 14 partidos, convirtió tres goles y aportó dos asistencias, aunque distintas situaciones extrafutbolísticas terminaron precipitando su salida.

A principios de julio, luego de que la institución decidiera interrumpir su contrato, el delantero había utilizado nuevamente sus redes sociales para apuntar directamente contra Pérez. En aquella oportunidad calificó al presidente como un “dictador” y lo acusó de tener actitudes que perjudicaban a los futbolistas más jóvenes.

La palabra del club

La respuesta del dirigente no tardó en llegar. Pérez expuso públicamente diferentes situaciones de indisciplina que, según su versión, habían sido determinantes para tomar la decisión de rescindir el vínculo.

“Fue notificado en cada multa. Esperamos que nos devolviera la llave de la casa que tenía en un barrio privado, un auto que le prestamos para que se moviera en Córdoba y nada de ello sucedió”, había señalado el presidente de Racing de Córdoba.

El nuevo mensaje del futbolista volvió a poner frente a frente a las dos partes. Esta vez, el conflicto dejó de girar exclusivamente alrededor de su comportamiento durante su estadía en Córdoba y pasó a centrarse en una cuestión económica.

Centurión decidió mostrar públicamente el cheque que, según denunció, no tenía fondos para ser cobrado. La cifra no es menor: $5,6 millones. Y lejos de acompañar la publicación con un mensaje conciliador, eligió una frase que rápidamente se volvió el centro de la polémica.

“Ni vivo, ni boludo: GARCA”, escribió el delantero.

Así, la historia entre Centurión y Racing de Córdoba, lejos de quedar archivada tras la rescisión del contrato, volvió a abrirse con una nueva acusación pública. Ahora, el conflicto entre el futbolista y la dirigencia suma un capítulo que promete seguir dando que hablar.