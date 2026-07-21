La ilusión de sumar una nueva conquista para la Selección Argentina quedó atrás luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. Mientras los hinchas todavía procesan el golpe deportivo, en las últimas horas apareció una imagen que rápidamente se volvió viral: la camiseta que Adidas tenía preparada para celebrar una hipotética cuarta estrella.

El diseño, que nunca llegó a ver la luz de manera oficial, había sido desarrollado para acompañar los festejos de una nueva consagración. De acuerdo con la filtración, la marca ya tenía lista una versión especial de la tradicional camiseta albiceleste con un escudo completamente renovado para reflejar el supuesto nuevo logro de la Selección Argentina.

Lo que más llamó la atención fue el rediseño del emblema. En la imagen filtrada, las cuatro estrellas aparecían con una distribución diferente a la habitual. Las dos ubicadas en el centro eran ligeramente más grandes y estaban colocadas a una altura superior respecto de las laterales, generando un efecto visual curvo que destacaba en el pecho de la camiseta.

El dolor continua

Además, cada una de las estrellas incluía el año correspondiente a cada conquista mundialista. En ese esquema figuraban las consagraciones históricas junto con una inscripción que hacía referencia al 2026, en una muestra de que el diseño había sido preparado antes de disputarse la final del torneo.

La filtración generó una mezcla de sorpresa y tristeza entre los fanáticos de la Selección Argentina, quienes rápidamente compartieron la imagen en las redes sociales. Muchos destacaron lo impactante del diseño, mientras que otros lamentaron que esa camiseta nunca pueda convertirse en una prenda oficial tras el desenlace del campeonato.

El dolor continua

En caso de haber derrotado a España en la final, Adidas tenía previsto lanzar inmediatamente esta versión especial como parte de la colección conmemorativa del nuevo título. También estaba pensada para formar parte del merchandising oficial y ser utilizada por el plantel en los primeros compromisos posteriores a la consagración.

Sin embargo, el resultado del partido cambió por completo esos planes. Con la derrota consumada, el proyecto quedó archivado y la camiseta con cuatro estrellas jamás llegará a las tiendas. La Selección Argentina continuará luciendo el escudo con las tres estrellas que recuerdan sus títulos mundiales, mientras esta filtración quedó como el reflejo de un sueño que estuvo cerca, pero no pudo concretarse.