El arquero de la selección Argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, habló mediante sus redes sociales luego de la derrota en la final del mundo, y generó preocupación al revelar que tienen en mente la posibilidad de "dar un paso al costado".

"Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a la Argentina y hacer historia una vez más". Expresó el arquero de la selección, quien continuó con una preocupante reflexión "la verdad el dolor es difícil de explicar, quedar reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado".

Por último, pidió disculpas y reflexionó “Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros".

Emiliano "Dibu" Martínez jugó dos Copas del Mundo con la selección Argentina (Qatar 2022 y Estados Unidos 2026), acumulando 15 partidos. Es campeón del mundo y el arquero argentino con más presencias mundialistas. Logró récords históricos como 11 atajadas en una final. El arquero es una de las piezas claves del ciclo Scaloni, donde ganó los cuatro títulos que jugó.

Debutó el 3 de junio del 2001 frente a Chile por Eliminatorias Sudamericanas, fue elegido como el mejor arquero del mundo en el 2022 y está en el podio de valla menos vencida en la selección Argentina, donde jugó un total de 67 partidos, apenas por detrás de Sergio Romero (96) y por delante de Ubaldo Fillol con 58.