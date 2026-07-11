El triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 no solo dejó emociones dentro del campo de juego. En una de las cabinas del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta también se vivió un momento de máxima tensión, con un inesperado enfrentamiento que tuvo como protagonistas a Gonzalo Bonadeo, Hugo Balassone y el exdelantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández.

Todo ocurrió mientras los periodistas de TyC Sports seguían las acciones del partido desde la zona de prensa. Muy cerca de ellos trabajaba el equipo de Fox Sports Internacional, integrado por figuras como Chicharito Hernández y Clarence Seedorf. Con el marcador favorable para Egipto durante gran parte del encuentro, comenzaron los primeros cruces que luego saldrían a la luz.

El primero en contar lo sucedido fue Hugo Balassone, quien aseguró que el exfutbolista mexicano reaccionó tras la anulación del segundo gol de Egipto. Según explicó, "Chicharito" tomó una tablet para revisar la acción y comenzó a lanzar comentarios en voz alta. "Esto no es fútbol", expresó el mexicano, una frase que, de acuerdo con el periodista, insinuaba que la Selección Argentina estaba siendo favorecida.

Las palabras del exatacante provocaron la inmediata reacción de Balassone, quien reconoció que perdió la paciencia cuando llegó el empate argentino. "Con la bronca que daban esos mensajes de 'Chicharito', yo estallo en el segundo gol y se lo grité en la cara", relató. Luego agregó: "Le dije 'tenés que entender que somos muy grandes'", dejando en claro que defendía el prestigio del seleccionado nacional.

Por su parte, Gonzalo Bonadeo también brindó su versión de los hechos durante una entrevista en Urbana Play. Sin mencionar directamente a Balassone, explicó que Hernández se acercó a uno de sus compañeros cuando Egipto estaba arriba en el marcador y lanzó una frase que encendió aún más el clima. "Ustedes son campeones del mundo pero son mala gente", recordó el periodista.

Bonadeo contó además que, tras el segundo gol argentino, tuvo que contener a su compañero para evitar que la situación escalara aún más. Finalmente, cuando Enzo Fernández marcó el tercer tanto para sellar la clasificación, el exfutbolista mexicano ya no se encontraba en el lugar. "Cuando vino el tercero, 'Chicharito' ya no estaba. Se había ido", resumió.

La polémica continuó en las redes sociales, donde Javier "Chicharito" Hernández decidió aclarar lo ocurrido. El histórico delantero mexicano sostuvo que sus palabras estuvieron dirigidas exclusivamente hacia uno de los periodistas y negó haber insultado al pueblo argentino. "Sólo lo dije en singular hacia ese 'periodista' maleducado. Nada fue en contra de Argentina", explicó.

Además, el exjugador intentó cerrar la controversia con un mensaje conciliador. "Tengo gran afecto por Argentina y grandes amigos allí. Una mala experiencia con una persona nunca representa a un país entero. La rivalidad puede quedarse en la cancha; el respeto debe permanecer fuera de ella", expresó. A pesar de sus aclaraciones, el cruce entre Gonzalo Bonadeo, Hugo Balassone y Chicharito Hernández se convirtió en uno de los episodios más comentados alrededor del Mundial 2026.