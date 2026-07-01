En pleno clima de cobertura deportiva por el Mundial, el nombre de Gonzalo Bonadeo quedó en el centro de una noticia vinculada a su vida privada. Según revelaron en el programa LAM, el reconocido periodista deportivo habría puesto fin a su relación con Carmela Carey después de muchos años juntos y de haber formado una familia.

La información fue dada a conocer en el ciclo conducido por Ángel de Brito, donde el panelista Pepe Ochoa aseguró que la separación no es reciente. De acuerdo a los detalles que compartieron al aire, la pareja llevaría aproximadamente un año distanciada, aunque habría intentado mantener el tema en absoluta reserva.

Durante el programa, Ochoa comenzó a deslizar pistas antes de mencionar directamente al conductor. “Él es el famoso, es un número uno. Un vínculo muy largo, de 16 años. Tienen una hija, es talentoso. No creo que le guste que anunciemos esta noticia”, expresó el integrante del panel, generando expectativa entre los televidentes.

Minutos después, el panelista terminó confirmando que hablaba de Gonzalo Bonadeo y de Carmela Carey. Además, explicó que la pareja atravesaba dificultades desde hacía tiempo y que el desgaste habría sido determinante para tomar caminos separados luego de varios intentos por recomponer el vínculo.

“La relación no daba para más, venían a los tiros”, sostuvo Pepe Ochoa al describir el escenario que habría existido entre el periodista y su esposa. Según trascendió, el distanciamiento se habría dado de manera paulatina y sin conflictos mediáticos, algo que ambos eligieron preservar lejos de la exposición pública.

La historia de amor entre Gonzalo Bonadeo y Carmela Carey había comenzado muchos años atrás. Después de siete años de relación, la pareja decidió dar un paso importante y celebró su casamiento en 2011, en una ceremonia íntima rodeada de familiares y amigos cercanos.

La dura separación de Gonzalo Bonadeo

Con el correr del tiempo, ambos consolidaron una familia y mantuvieron un perfil bajo respecto a su intimidad. Por eso, la noticia de la separación sorprendió incluso dentro del ambiente televisivo, ya que nunca habían existido rumores fuertes sobre una crisis entre ellos.

Mientras Gonzalo Bonadeo continúa enfocado en sus compromisos profesionales y en la intensa agenda deportiva internacional, la información difundida en LAM abrió un inesperado capítulo sobre su presente personal. Hasta el momento, ni el periodista ni Carmela Carey realizaron declaraciones públicas sobre la ruptura.