El accidentado cierre del Gran Premio de Azerbaiyán dejó consecuencias para Franco Colapinto y Pierre Gasly, pero también abrió interrogantes sobre la relación entre los dos pilotos de Alpine. Después del fuerte impacto que los dejó a ambos fuera de competencia, el francés expuso cuál es la condición que considera fundamental para continuar compartiendo escudería.

En diálogo con Sky Sports F1, Gasly fue directo al referirse a lo ocurrido y también a las disculpas recibidas por parte del argentino. “Respeto. Sabes, todo se trata de respeto. Mientras haya respeto, todo es posible”, sostuvo el piloto francés, en una declaración que también estuvo vinculada con las numerosas reacciones que aparecieron en redes sociales después del accidente.

El episodio tuvo un impacto todavía mayor porque Alpine llegaba a Bakú con expectativas importantes. Gasly había conseguido clasificarse séptimo y ambos autos se encontraban en condiciones de pelear por puntos. Sin embargo, el incidente terminó rápidamente con las posibilidades de los dos y dejó al equipo sin unidades en una jornada que había comenzado de manera auspiciosa.

Al analizar el resultado, Pierre Gasly no ocultó su frustración por lo sucedido, aunque también destacó el funcionamiento que había mostrado el monoplaza durante todo el fin de semana. “Estoy tratando de encontrar las palabras. Sí, no es fácil. Tuvimos un muy buen fin de semana y el auto fue uno de los mejores autos de carrera que tuvimos esta temporada”, explicó el francés.

La situación también provocó una fuerte reacción en las redes, donde Franco Colapinto recibió críticas después del choque. Ante ese escenario, Alpine publicó un mensaje para pedir moderación y rechazó los ataques contra sus integrantes. “Los errores ocurren cuando se corre al límite, y sin importar el resultado, nadie debería ser blanco de comentarios de odio o abuso”, expresó la escudería.

El incidente tuvo además consecuencias en la lucha del campeonato de constructores. Alpine se quedó sin sumar en Bakú y permaneció con 68 puntos, mientras que Racing Bulls alcanzó los 83. En ese contexto, Arvid Lindblad fue uno de los beneficiados por el caos y avanzó desde el decimoquinto puesto hasta el séptimo, resultado que le permitió sumar seis unidades.

Gasly ¿Sigue siendo compañero de Franco?

Pese a la decepción, Gasly insistió en que el rendimiento demostrado por el equipo fue una de las grandes noticias del fin de semana. “Y el ritmo fue excelente, manteniéndonos a la par de Lewis (Hamilton) y Lando durante la mayor parte de la carrera. Y teníamos una ventaja de 14 o 15 segundos sobre el pelotón del medio”, destacó sobre el desempeño del auto.

Ahora, Franco Colapinto y Pierre Gasly tendrán que pasar página rápidamente, ya que la Fórmula 1 continuará en unas semanas con el Gran Premio de Singapur, que además tendrá formato sprint. Después del cruce en Bakú, el francés dejó abierta la posibilidad de mantener la convivencia con su compañero, aunque estableció una premisa: el respeto deberá estar por encima de cualquier diferencia dentro de Alpine.