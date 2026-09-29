La cuenta oficial del Balón de Oro sorprendió a los fanáticos con una publicación dedicada a Lionel Messi justo después del cierre de la votación para la edición 2026. El momento elegido para compartir el contenido generó todo tipo de especulaciones, aunque desde la organización todavía no hubo ninguna confirmación sobre el resultado.

El posteo consistió en un video que recopiló tres goles de Messi durante su etapa en Inter Miami. La publicación apareció cuando los 100 periodistas que forman parte del jurado internacional ya habían enviado sus votos, por lo que rápidamente comenzaron las interpretaciones sobre el significado que podía tener la aparición del argentino en las redes oficiales.

Sin embargo, el material difundido por la organización no contiene ninguna referencia directa al ganador del Balón de Oro 2026. Tampoco se informó si la publicación está relacionada con la elección que acaba de finalizar, por lo que cualquier conclusión sobre el resultado sería, hasta ahora, una especulación.

Messi forma parte de los 30 futbolistas seleccionados para competir por el premio masculino de este año. De acuerdo con la información oficial, esta es su 17° nominación al Balón de Oro, una cifra que lo deja a solamente una de alcanzar el registro de Cristiano Ronaldo, quien acumula 18 presencias entre los candidatos.

La definición del premio tendrá lugar durante una ceremonia que se realizará el lunes 26 de octubre en Londres. Será una edición particular para el galardón, ya que por primera vez la gala se desarrollará en la capital inglesa y coincidirá con el aniversario número 70 de la creación del premio.

El sistema de votación establece que participa un periodista de cada uno de los 100 países mejor ubicados en el ranking FIFA. Cada integrante del jurado debe ordenar a diez jugadores entre los 30 nominados y asignarles una cantidad determinada de puntos: el primero recibe 15 unidades y el décimo obtiene una.

Lionel Messi va por su noveno balón de oro

La nómina de candidatos también incluye a grandes figuras del fútbol mundial como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Jr., Lamine Yamal, Lautaro Martínez y Harry Kane. En ese escenario, Lionel Messi vuelve a competir por un reconocimiento que ya conquistó en ocho oportunidades a lo largo de su carrera.

Por ahora, el video compartido por la cuenta oficial del Balón de Oro no fue acompañado por ningún mensaje que permita asociarlo con el resultado de la votación. La publicación, entonces, alimentó las versiones entre los seguidores de Messi, pero el nombre del próximo ganador continuará siendo un misterio hasta la ceremonia oficial.