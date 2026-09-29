Se corre este fin de semana el Gran Premio de Baréin, correspondiente a la fecha 22° del calendario 2026 de la Fórmula 1, que mantiene su nombre original, pero que se disputará en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia. Franco Colapinto sale a pista con el objetivo de cambiar rápidamente la imagen dejada en Azerbaiyán.

El pasado fin de semana, el piloto argentino cortó una racha de 29 grandes premios sin abandonar, y con una racha en las últimas carreras de sumatoria: 9° en Gran Bretaña, 10° en Bélgica, 9° en Italia y un meritorio séptimo lugar en Madrid. El accidente en el giro 36, que provocó el choque con su compañero de equipo: Gasly, y el McLaren de Norris, dejó una opaca imagen en la producción del Colapinto, que deberá afrontar esta fecha, una sanción de 5 puestos en la grilla de partida.

Ahora llega el Gran Premio de Baréin, que se disputará en Malasia por el conflicto en Oriente Medio, que impidió organizar la competencia en Sakhir, determinado en abril de este año. será un circuito desconocido para varios en la grilla, y con una previsión de lluvia del 90 %. Sepang vuelve al calendario después de 9 años, será a 56 vueltas y recorrerá 310,418 kilómetros.

deberá afrontar una sanción de 5 puestos en la partida

El último ganador de dicho trazado fue un joven Max Versappen, quien en aquella oportunidad ganaba su segunda carrera en la F1. Además, de los 22 pilotos en grilla, 11 nunca corrieron allí: Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Charles Leclerc, Alex Albon, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto.

Para esta fecha, el principal objetivo de Alpine será volver a sumar, luego de quedar en cero en la última fecha, y ubicarse a 15 puntos de Racing Bulls, en la pelea por el quinto lugar del campeonato de constructores. La escudería francesa suma 68 unidades, tabla que lidera Mercedes con 538, seguido por Ferrari con 378 y tercero McLaren con 308. Red Bull tiene 263, y Racing Bull 83.

En pilotos, Kimi Antonelli lidera con 292, segundo su compañero de equipo en Mercedes: George Russell con 211, mientras que Lewis Hamilton está tercero con 191. Franco Colapinto está 12° con 27.

Días y horarios del Gran premio de Baréin:

Viernes 2 de octubre

Práctica libre 1: 01.30 (Argentina) / 12.30 (Malasia)

Práctica libre 2: 05.00 (Argentina) / 16.00 (Malasia)

Sábado 3 de octubre

Práctica libre 3: 01.30 (Argentina) / 12.30 (Malasia)

Clasificación: 05.00 (Argentina) / 16.00 (Malasia)

Domingo 4 de octubre