Una delantera con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo es la apuesta más ambiciosa de Carlos Tévez para su homenaje en La Bombonera. El Apache proyecta una convocatoria que recorra su carrera, aunque los nombres que quiere reunir todavía dependen de invitaciones y confirmaciones: la lista definitiva sigue abierta.

Entre los excompañeros de sus años europeos aparecen Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, Patrice Evra, Paul Pogba y Edwin van der Sar. También se contempla invitar a Park Ji-Sung, Rio Ferdinand, Paul Scholes y Wayne Rooney. Con varios de ellos mantiene contacto en encuentros de leyendas que se organizan en Europa.

Para el capítulo de Boca, Carlos Tévez tiene en mente a Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Sebastián Battaglia, el Pato Abbondanzieri, el Flaco Schiavi, Nicolás Burdisso y Pedro Iarley. El esquema imaginado incluye un equipo que represente al campeón intercontinental de 2003, dirigido por Carlos Bianchi, frente a un conjunto del resto del mundo.

Otras etapas del club podrían estar representadas por Wanchope Ábila, Daniel Osvaldo, Daniele De Rossi y Edwin Cardona. También se evalúa sumar a Leandro Paredes, pese a que no compartió equipo con el homenajeado. Fuera del fútbol, se mencionan como posibles invitados dos deportistas identificados con Boca: Juan Martín del Potro y Franco Colapinto.

La Selección argentina aportaría otro grupo de nombres ligados a su recorrido: Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Fernando Gago, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Kily González, Maxi Rodríguez y Ezequiel Lavezzi. Lionel Messi integra esa parte de su historia, mientras Cristiano Ronaldo fue compañero del Apache en Europa. Tévez planea invitar personalmente a ambos.

El estadio ya recibió el visto bueno de Riquelme, con la condición de esperar el cierre de las competiciones de Boca. El exdelantero, retirado en 2022, apunta a realizar el homenaje antes de Navidad. El domingo 20 de diciembre aparece como una posibilidad, pero todavía no hay fecha confirmada y el calendario deportivo condiciona la organización.

Como parte de la celebración, Carlos Tévez imagina extender la visita de sus excompañeros durante un fin de semana en Argentina e incluso organizar un picado en Fuerte Apache. Esa propuesta agregaría a la despedida una vuelta al barrio donde creció, si logra concretar la convocatoria internacional que está preparando.