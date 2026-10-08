Para Valentina Cervantes, las lágrimas de Enzo Fernández durante la despedida de Lionel Messi tenían una historia previa. La influencer contó que había hablado con el padre de sus hijos antes del partido y que una reacción anterior del futbolista la había llevado a imaginar cómo viviría ese último encuentro con el capitán.

El mensaje que le transmitió antes de salir a la cancha fue una invitación a disfrutar. “Hablé antes del partido y le dije que es algo que no se iba a olvidar nunca, que lo disfrute”, contó. Para ella, el encuentro frente a Benín representaba una experiencia que quedaría en la memoria del mediocampista más allá del resultado.

La publicación con la que Messi había anticipado su despedida ya había emocionado al volante. Valentina Cervantes reveló que aquel anuncio también lo hizo llorar: “Ya lloró cuando Leo hizo el posteo. Me imaginé que iba a llorar”. Ese antecedente explica por qué la reacción que después vieron las cámaras no fue inesperada para ella.

El amistoso terminó con una victoria argentina por 3-0 en el Monumental. A los 39 años, Messi cerraba su recorrido con la camiseta de la Selección en una jornada preparada para homenajearlo. Cuando finalizó el juego, tomó el micrófono en el centro del campo y empezó a hablar para despedirse de los hinchas que estaban en el estadio.

Fue durante ese discurso cuando las cámaras mostraron a Enzo Fernández llorando frente a sus compañeros. La emoción apareció con el partido ya terminado, mientras el capitán les hablaba a los presentes. El registro dejó a la vista el impacto de la despedida sobre el jugador, cuya reacción quedó entre los momentos sensibles de la noche.

Al día siguiente, las lágrimas del mediocampista también fueron comentadas en televisión. El relato de Valentina Cervantes aportó el antecedente del posteo y la conversación previa, dos momentos que quedaban fuera de lo que se había visto durante la transmisión del homenaje.

La conversación que Valen contó había ocurrido antes de que Enzo Fernández saliera al campo, cuando todavía quedaban el partido y los homenajes por delante. Su consejo apuntó a aprovechar un momento irrepetible. Con ese detalle, la influencer mostró cómo había intentado acompañar al futbolista para que pudiera vivir la despedida del capitán y conservarla como un recuerdo personal.