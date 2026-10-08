Una serie de fotos de Agustín Giay mostró que el poncho de Soledad Pastorutti había tenido otro destino después del intercambio en el Monumental. El futbolista eligió esa publicación para recordar la despedida de Lionel Messi, pero reservó para la última imagen un detalle que cambió la lectura de aquel trueque.

El mensaje de Instagram estuvo dedicado al capitán: "Hoy termina una etapa, pero lo que dejaste en nosotros y en millones de personas no termina nunca. Gracias por cada momento, por cada alegría y por hacerme sentir, aunque sea por un rato, parte de algo único". Esas palabras acompañaron las imágenes de su participación en el partido.

Al llegar al final del carrusel, los seguidores encontraron a la mamá de Agustín Giay luciendo el poncho, sonriente. La foto reveló para quién había querido conseguirlo y despertó comentarios emocionados. “Él solo quería el poncho para su mamá”, escribió un usuario. Otro destacó el detalle que había quedado reservado para el cierre: “La última foto... ¡Genio!“.

Antes de esa postal familiar, la prenda había sido parte del homenaje en el estadio. Soledad Pastorutti interpretó Brindis en el círculo central y se abrazó con Messi. En medio de la celebración, el defensor le propuso cambiar su camperón de la Selección argentina por el poncho que ella había usado. La cantante aceptó y concretaron el intercambio.

Para Agustín Giay, jugador de Palmeiras y ex-San Lorenzo, la noche también significó ser titular junto al capitán. Lo expresó en otro tramo del posteo: "Compartir una cancha con vos, Leo, fue un privilegio que voy a guardar para siempre. Verte jugar, competir y disfrutar hasta el último minuto fue un orgullo. Fue un honor jugar a tu lado. Gracias por todo, el mejor de la historia".

Entre las respuestas, algunos seguidores celebraron el trueque: “El cambio de campera por poncho es todo lo que está bien”. Otros pusieron el foco en la destinataria del regalo y en la alegría que mostraba la imagen: “El tipo hizo feliz a la madre. Ya está adentro del corazón de los argentinos”, comentó otro usuario.

Las palabras de Giay estaban dirigidas a Messi, pero la última imagen sumó a su mamá a ese recuerdo. El poncho de Soledad Pastorutti pasó del homenaje en el Monumental a una postal familiar. Con esa elección, el jugador mostró que también había encontrado una manera de compartir lo vivido con ella.