Tras el fin de su participación mundialista, la eliminación de Ecuador a manos de México anoche en el Estadio Azteca trajo sus consecuencias inmediatas: Sebastián Beccacece dejó de ser el entrenador de La Tri. El argentino confirmó que, tras la conclusión de su contrato, no renovará su vínculo y da un paso al costado, además de agradecer la oportunidad y destacar el momento de la despedida con sus jugadores.

"Hoy es un día y una noche triste para todo el pueblo ecuatoriano porque había despertado una gran ilusión y una gran expectativa por lo hecho a lo largo de este tiempo que llevamos juntos", dijo Beccacece, que luego de la conferencia de prensa confirmó su alejamiento. "Mi contrato finalizaba cuando finalizaba el Mundial y hoy terminó. Se mejoró lo del Mundial y la clasificatoria pasada pero queríamos más, queríamos hacer nuestro mejor Mundial, estuvimos a un partido y no lo podimos hacer, así que corresponde retirarnos de un lugar que queremos mucho".

Más allá de la decepción de quedar afuera, el entrenador de 45 años destacó el momento de la despedida con los futbolistas: "Son las reglas de juego, el resultado es el que manda, pero lo que pasó en el vestuario recién ha sido muy conmovedor. Fue muy lindo escuchar a cada uno de los chicos poder expresarse y llevarnos el respeto, la admiración y el cariño de ellos. Eso alivia un poco la tristeza de no haber podido llevar una alegría al pueblo ecuatoriano", cerró el DT.

Los números de Beccacece

En total fueron 24 partidos los del entrenador al mando de Ecuador. Su llegada tras la Copa América 2024 inició un ciclo que duró 24 partidos entre Eliminatorias CONMEBOL, amistosos y el Mundial 2026. En total obtuvo 9 triunfos, 12 empates y tres derrotas, terminó en segundo lugar en la tabla de las clasificatorias luego de vencer a Argentina en la última jornada y alcanzó los 16vos de final de la presente Copa del Mundo.