En el Estado Azteca, México le ganó a Ecuador 2-0 por los 16avos de La Copa del Mundo 2026. El seleccionado anfitrión extendió su gran momento ante una "Tri" que llegaba fortalecida tras una clasificación épica ante Alemania, pero que poco pudo hacer en ataque.

El equipo de Javier Aguirre hizo un primer tiempo de alto vuelo, sacó la diferencia, y supo aguantar bien en el complemento, en su propio campo, pero lejos del área. Con la victoria, el anfitrión sigue invicto de local, sin recibir goles, y llegando al tan deseado quinto partido.

En un primer tiempo con chances para ambos lados, México fue un poco más y golpeó a los 22´mediante una contra que encontró solo a Quiñones por izquierda, el delantero se metió al área y con un potente remate al primer palo, puso el 1-0.

Apenas 9 minutos más tarde, el elenco local volvió a ser contundente, esta vez por intermedio de Raúl Giménez, quien ganó una pelota, armó una buena jugada con Quiñonez, y terminó liquidándola con un zapatazo al ángulo.

Con la victoria, México sigue en la competencia y ahora jugará en octavos de final ante el ganador de Inglaterra ante Congo, que jugarán el miércoles 13hs.

Formaciones confirmadas:

México:

Ecuador:

Debido a las condiciones meteorológicas adversas en la Ciudad de México, incluido el riesgo de rayos en las inmediaciones del estadio, el inicio del partido de la ronda de 32 de la Copa del Mundo de la FIFA entre México y Ecuador se ha aplazado hasta las 20:00, hora local (23hs en Argentina). No habrá pausas para hidratarse durante este partido. La seguridad y la protección de todas las personas son la prioridad de la FIFA. Agradecemos a todos los aficionados su comprensión y colaboración.

Partido demorado por tormentas

México fue uno de los equipos más sólidos de la fase de grupos. El conjunto dirigido por Javier Aguirre terminó primero del Grupo A con puntaje ideal, luego de vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Además de las tres victorias, marcó seis goles y terminó la primera fase sin recibir tantos, confirmando una de las defensas más firmes del campeonato.

El entrenador mexicano Javier Aguirre dejó en claro el respeto que le genera el rival y aseguró que su equipo deberá ofrecer una actuación casi perfecta para avanzar de ronda. "Tendremos que rozar la perfección. Ecuador es un equipo muy intenso, presiona muy bien y debemos mantener la calma y jugar nuestro partido", expresó el experimentado entrenador, quien además destacó el apoyo del público mexicano como un factor determinante.

Del otro lado estará Ecuador, que tuvo un camino mucho más complicado. La selección de sudamericana debutó con una derrota frente a Costa de Marfil, luego empató con Curazao y llegó obligada a la última fecha, donde protagonizó una gran remontada para derrotar 2-1 a Alemania y conseguir la clasificación como uno de los mejores terceros del Mundial.

El Azteca se vestirá con gran parte de hinchas méxicanos sobre los ecuatorianos

En la previa, Sebastián Beccacece minimizó el desgaste del viaje,Aunque resaltó las complicaciones del mismo llegando varias horas más tarde de lo planificado, y el hecho de que Ecuador llegue como punto. El técnico argentino aseguró que su plantel está preparado para competir en igualdad de condiciones. "No nos preocupa que nos consideren inferiores. Estamos listos para enfrentar este desafío y competir contra un gran rival", sostuvo.

El ganador del duelo avanzará a los octavos de final, donde se medirá con el vencedor del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo. México intentará aprovechar su condición de local y el impulso de una fase de grupos perfecta, mientras que Ecuador buscará prolongar el envión anímico conseguido tras eliminar a Alemania y seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

Probables formaciones:

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Datos del partido:

Hora: 22.00

Árbitro: Slavko Vinčić (SLO)

Estadio: Estadio Ciudad de México