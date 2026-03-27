La jornada de jueves prometía un partidazo que finalmente no fue tal. Alexander Zverev eliminó al argentino Francisco Cerúndolo con un arrollador 6-1 y 6-2 en los cuartos de final del Miami Open, marcando el final del camino para la mejor raqueta argentina, que vuelve a no poder pasar de los ocho mejores en este certamen, instancia donde llegó en 2022, 2023 y el año pasado.

Se trataba del séptimo duelo entre ambos y el historial estaba igualado 3-3, pero Sascha se había impuesto en los últimos tres enfrentamientos, todos en sets corridos y sobre superficie dura. Y hoy no fue la excepción. Zverev desplegó un tenis superior desde el primer momento: en el primer set, luego de que los dos complicaran con sus devoluciones al inicio, fue el germano el que consiguió el quiebre para empezar a delinear un incontestable 5-0 ante un Cerúndolo impreciso con el servicio y su derecha. Solamente le quedó sostenerse con el saque al europeo para redonear el 6-1 inicial.

La segunda manga mostó una mejoría inicial del argentino que se esfumó en el tercer juego. Con la misma determinación del primer set, Zverev complicó con sus devoluciones a Fran y consiguió un nuevo quiebre, que ratificó con su saque. El quinto juego significó la segunda ruptura para el alemán presionando a un Cerúndolo sin respuestas que volvió a ceder el servicio. Ya 5-1 arriba, a Sascha sólo le bastó con sostenerse desde el servicio para sellar el 6-1 y 6-2 que lo envía a semifinales, donde lo espera nada menos que Jannik Sinner.

Se terminó una semana con buenas sensaciones para Cerúndolo, que sigue sin pasar el rubicón de los cuartos en un Miami Open que suele sentarle bien. Por su parte, Zverev desempató el historial, sigue mostrando su superioridad en canchas duras frente al argentino y alcanzó su semifinal número 25 en un Masters 1000 y tendrá la difícil misión de superar a un Sinner al que solamente le ganó un set en los últimos seis partidos que disputaron.