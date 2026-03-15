En un partido más que disputado, Jannik Sinner es el nuevo campeón del Masters 1000 de Indian Wells tras vencer a Daniil Medvedev por 7-6 (6) y 7-6 (4). El italiano número 2 del mundo logró su primer título del año y la primera consgración en el torneo californiano ante el ruso, que venía de dar el batacazo contra Carlos Alcaraz. De esta manera, el Zorro ya se hizo con todos los "torneos grandes" en superficie dura y es el más joven en conseguirlo.

En un parcial inicial donde ninguno de los dos cedió en el saque, la diferencia la encontró el número 2 del mundo en un también parejo desempate por 8-6. Medvedev salvó dos bolas de break rotura con el 3-3 en el marcador, no obstante en el tiebreak, Sinner sacó una luz de ventaja en un encuentro donde los dos dejaron grandes golpes gracias a un error del soviético que lo puso 7-6 y le permitió cerrar 8-6 con su servicio para anotarse la primera manga.

No cambió demasiado la historia en el segundo set: sin cederse casi ninguna oportunidad para romper el saque del otro, el juego se fue acercando lentamente a un nuevo desempate, que fue una montaña rusa emocional. Medvedev arrancó de manera muy sólida y sorprendió poniéndose 4-0 arriba, no obstante el ruso tuvo un pinchazo que le costó el partido. Sinner revivió y cortó una racha de ocho puntos perdidos para primero recortar, luego empatar 4-4 y por último llevarse puesto a su rival para redondear la victoria con una enorme devolución que forzó otro error. Fue 7-4 en el tiebreak para sellar el doble 7-6 que le da al italiano su primera conquista en Indian Wells.

El más joven en conseguirlo

Su victoria de hoy, además de otorgarle su primer título de 2026, marca un récord para Sinner. Con 24 años de edad, es el jugador más joven en ganar todos los torneos de cancha dura. Su consagración en Indian Wells completa un circuito en el que ya estaban sus vitrinas los Masters 1000 de Miami, Canadá, Cincinnati, Shanghai, París, el ATP Finals en dos ocasiones y, por supuesto, el US Open y el Australian Open (también lo consiguió por duplicado).

Así llegaban a la final

Medvedev dio el gran batacazo del certamen y batió a Alcaraz por 6-3 y 7-6 (3), cobrándose venganza por las dos finales perdidas en este mismo torneo en 2023 y 2024 y quitándole una racha de 16 partidos ganados de forma consecutiva este año. De esta manera, el ruso aseguró su regreso al top 10 del ranking mundial ATP independientemente del resultado de la final.

Por su parte, Sinner se deshizo de Alexander Zverev (4°) en la otra semifinal y va por su primera consagración en Indian Wells. Fue 6-2 y 6-4 en apenas una hora y 23 minutos para convertirse de esta forma en el primer italiano en instalarse en la última instancia del torneo estadounidense luego de tres intentos previos fallidos en semis, las últimas dos con caídas ante Alcaraz.