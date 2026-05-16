Se termina una etapa importante en FC Barcelona. Robert Lewandowski confirmó este sábado que no continuará en el club catalán y comenzará a bajar el telón de un ciclo que dejó goles, títulos y una huella imborrable en el fútbol español.

El delantero polaco eligió sus redes sociales para comunicar una noticia que golpeó fuerte al mundo Culé. Después de cuatro temporadas defendiendo la camiseta blaugrana, el histórico goleador tendrá este domingo su última aparición en el Spotify Camp Nou, donde los hinchas ya preparan una despedida cargada de emoción.

Misión cumplida

“Me voy con la sensación de haber cumplido mi misión”, expresó Robert Lewandowski en un video que rápidamente recorrió el planeta fútbol. El atacante, uno de los delanteros más determinantes de la última década, decidió cerrar su etapa en Cataluña luego de haber sido protagonista de la reconstrucción deportiva del Barcelona.

La reacción del club no tardó en llegar. Desde la institución lo despidieron con un mensaje cargado de reconocimiento: “Llegó como una estrella, se va como una leyenda”. Una frase que resume el peso que tuvo el polaco desde su arribo en 2022, cuando Barcelona apostó fuerte para sacarlo del Bayern Múnich en una operación millonaria.

El legado de Robert en el Barça

Desde aquel desembarco, Lewandowski se transformó rápidamente en líder futbolístico y emocional del equipo. Con su jerarquía, experiencia y capacidad goleadora, ayudó a devolverle competitividad a un Barça golpeado tras la salida de Lionel Messi y los años turbulentos que atravesó la institución.

Durante su ciclo en Cataluña conquistó siete títulos y también se quedó con un Trofeo Pichichi, manteniendo vigente su instinto asesino dentro del área. Incluso en una última temporada donde perdió algo de protagonismo, siguió siendo una referencia ofensiva y uno de los nombres más respetados del plantel.

En su despedida, el polaco también dejó un mensaje especial para los hinchas: “Nunca olvidaré el cariño y el apoyo que recibí desde el primer día. Cataluña siempre ocupará un lugar especial en mi corazón”.

Ahora, el Camp Nou se prepara para una última ovación. Porque más allá del paso del tiempo y de los inevitables cambios generacionales, Barcelona despedirá a un futbolista que marcó una época reciente a fuerza de goles, personalidad y noches inolvidables.