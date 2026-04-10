Este sábado, domingo y la semana venidera en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital se podrá vivir a pleno los partidos de una nueva fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional y la tercera presentación de Deportivo Rincón en el Torneo Federal A de este temporada.

Este sábado 11 de abril se jugará el clásico entre Boca Juniors e Independiente de Avellaneda el partido se jugará desde las 19 y desde una hora antes comenzará la previa, que se se emitirá por las emisoras del grupo periodístico de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

El domingo arrancá en FM Mitre Patagonia a partir de las 15 en el estadio Marcelo Bielsa del Parque de la Independencia jugarán Newells Old Boys de Rosario ante San Lorenzo de Almagro.

En tanto, por AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias se vivirá desde las 14 En San Luis capital, se presentará Deportivo Rincón que visitará a Juventud Unida Universitario de la ciudad puntana, el cotejo que se jugará en el estadio Mario Sebastián Díez en la zona conocida como "El Bajo" en el marco de la cuarta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026, con los relatos y cunducción de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios de Jorge "El Vasco" Hernandorena y la operación técnica de José Ramón Paredes.

El domingo se cerrará con el enfrentamiento que sostendrán en el el Cilindro Juan Domingo Perón de Avellaneda, Racing Club ante River Plate otros de los clásicos del fin de semana que irá a partir de las 20 junto al equipo del Super Mitre Deportivo que lidera Gabriel Anello.