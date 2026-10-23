La ilusión de Cipolletti se vive dentro y fuera de la cancha. A dos días de la final en Córdoba, el club trabaja contrarreloj para organizar el traslado de sus hinchas, garantizar que los familiares de los jugadores puedan acompañar al plantel y ofrecer una alternativa para quienes no logren viajar. La movilización promete ser multitudinaria y, según adelantó Marcelo Bastías, presidente de la subcomisión albinegra, podría reunir entre 25 y 30 colectivos.

“Fue un boom”, resumió el dirigente al referirse a la respuesta de los hinchas. En una entrevista, contó que la institución puso siete colectivos a disposición y que, ante la demanda, debieron ampliar la organización para incluir a los familiares de los futbolistas.

“Me había olvidado de los familiares de los jugadores, así que tuvimos que salir a buscar un colectivo más. Lo concretamos y, por suerte, van todos juntos”, explicó Bastías, quien destacó el aporte de los sponsors, la gente y los organismos que colaboraron para hacer posible el traslado.

El operativo no se limita a la contratación de los micros. También hubo que coordinar las listas de pasajeros y trabajar junto a la Policía de Córdoba para ordenar la llegada de los hinchas. Bastías señaló que, además de los colectivos organizados por el club, recibió llamados de grupos que prepararon sus propios viajes, por lo que estimó que la caravana podría alcanzar entre 25 y 30 unidades.

Un punto de encuentro para los hinchas en Córdoba

La organización también contempla a quienes viajen por su cuenta. Según adelantó Bastías, ya consiguieron un predio frente al estadio para reunir a los simpatizantes antes del partido y compartir la previa.

La idea es que el lugar funcione como punto de encuentro, con una cantina, comida, bebidas y baños, para que los hinchas puedan esperar la llegada del equipo y alentar juntos antes de la final.

“Queremos que sea un lugar para cantar, alentar y esperar a nuestro equipo”, expresó el dirigente, que remarcó el esfuerzo que demanda coordinar una movilización de semejante magnitud.

Mientras continúa el trabajo organizativo, Bastías dejó en claro que la intención del club es facilitar el viaje de la mayor cantidad posible de simpatizantes. Incluso, contó que debió asumir tareas de conducción ante la falta de un chofer y que sigue atento a quienes todavía buscan una alternativa para llegar a Córdoba.

La Visera también tendrá su propia final

Para los que no puedan viajar, Cipolletti prepara una propuesta especial en su estadio. La institución está terminando de instalar una pantalla gigante de 12 metros por 8, con la intención de transformar La Visera en un punto de encuentro para vivir la definición.

“Va a haber una especie de fan fest”, anticipó Bastías. La actividad tendrá un valor estimado de entre $10.000 y $15.000 por persona, según explicó, para contribuir a cubrir los costos de una instalación que ronda los $30 millones.

El dirigente sostuvo que la iniciativa apunta a que los hinchas que deban quedarse en la ciudad también puedan ser parte de una jornada que moviliza a todo el club. Además, habrá servicio de cantina, que estará a cargo del área de básquet de la institución.

“La comisión, la dirigencia y esta gestión quieren que todos seamos parte de una manera u otra”, afirmó.

Un operativo con controles y un mensaje a los hinchas

Bastías también se refirió a las condiciones de ingreso y a los controles previstos para el partido. En ese sentido, pidió a los simpatizantes verificar su situación antes de viajar y advirtió que quienes tengan impedimentos para ingresar a los estadios podrían encontrarse con dificultades en el acceso.

El dirigente aclaró que el club organiza el traslado y acompaña a sus hinchas, pero que el ingreso estará sujeto a los controles correspondientes. También señaló que buscará estar presente en el acceso para colaborar con la organización y ayudar a que la jornada transcurra de la mejor manera.

La dimensión del operativo y la posibilidad de que participen autoridades provinciales en el dispositivo de seguridad reflejan el alcance que tomó la final para Cipolletti y su gente.

“A 90 minutos de lograr el sueño de mucha gente”

En medio de días de poco descanso, viajes y gestiones, Bastías puso el foco en el camino recorrido hasta llegar a esta instancia. Para el dirigente, el esfuerzo organizativo forma parte de una ilusión compartida por toda la comunidad albinegra.

“Hoy nos toca esto. El trabajo da sus frutos y estamos a 90 minutos de lograr el sueño de mucha gente después de tanto tiempo”, expresó.

Con colectivos en marcha, familiares del plantel organizados, un punto de encuentro preparado en Córdoba y una pantalla gigante en La Visera, Cipolletti se alista para vivir una final que excede los 90 minutos: una movilización que busca reunir a los que viajan y a los que alentarán desde casa.