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Al borde de la firma

Alarmas en Boca: Paulo Dybala tendría su futuro decidido

El delantero está en carpeta para el Xeneize, y el delantero ya tendría todo acordado para lo que viene post mundial.

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Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 31 de mayo de 2026 a las 12:41
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El delantero tendría definido quedarse en Roma y firmar contrato la próxima semana

EL Mundo Boca está eh horas de revuelo y con aires de renovación luego otro semestre negativo, donde además de no llegar a la definición del torneo local, no clasificó en Copa Libertadores. Ante este panorama, llegó una nueva noticia que negativa, ya que Paulo Dybala tendría decidido extender su contrato con la Roma de Italia.

El delantero, que no estará en el mundial 2026, habría acordado la continuidad en el equipo de la Serie A, que jugará la próxima temporada Champions League.

La confirmación se dio en los medios de Italia, que manifiestan que “salvo algunas sorpresas inesperadas, el atacante argentino acordará por dos años, antes de su regreso a Argentina”. Una publicación del jugador, mostrando el parche de Champions, dio a entender que seguirá en Roca para disputar la competencia tras 7 años de ausencia.

EL campeón del mundo no estará en el Mundial 2026

Según trascendió, Dybala decidió tener una baja importante de su salaria, que pasaría de 8, a 2.5 millones de Euros. A ello sumarle que hubo pocos intentos de parte de Boca por contratar al delantero campeón del mundo en Qatar 2022. “Estoy seguro de que Paulo se quedará aquí la próxima temporada. Lo puse en contacto con la dirigencia, más no puedo hacer”, declaró el técnico Gian Piero Gasperini.

Con esto, es casi un hecho que el arribo de Paulo Dybala a Boca está caído. El flojo desempeño en la Copa Libertadores fue determinante para que el delantero sigua dos temporadas más en Italia.

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