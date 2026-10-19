Final del Federal A: cuántas entradas tendrá Cipolletti y cuánto costarán

En busca de lograr su ascenso a la Primera Nacional, Cipolletti contará con 4.000 entradas para la final ante San Martín de Formosa para la final del Torneo Federal A. El encuentro se confirmó para el domingo 25 de octubre en el estadio Juan Pablo Francia, cancha de Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, estadio en el que caben 15 mil personas, aunque el reparto de los tickets se dividió en 4 mil por bando.

Las entradas tendrán un valor de $45.000 y se venderán únicamente de manera anticipada, mientras crece la expectativa de los hinchas albinegros por acompañar al equipo en Córdoba. Cipolletti informará la modalidad de venta a través de sus canales oficiales. Además, el club rionegrino pondrá colectivos a disposición de los hinchas para facilitar el traslado. La modalidad del viaje a Córdoba también será comunicada por la institución esta semana.

Así se jugará la final

El partido definirá al primer ascendido del Federal A a la Primera Nacional: si hay empate en los 90 minutos, se jugará un alargue y, de persistir la igualdad, habrá penales. El equipo que pierda tendrá otra oportunidad en la lucha por el segundo ascenso en el Reducido. Cipolletti es el club con mayor cantidad de participaciones, 19 de manera ininterrumpida, desde su regreso del ex Argentino B en 2007. Por primera vez en 24 años, el Albinegro irá por el gran salto a la segunda categoría del fútbol nacional. Como en los últimos encuentros, el partido tendrá transmisión exclusiva de la plataforma LPF Play.