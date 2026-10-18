Luego de 24 temporadas en la tercera categoría del fútbol del interior del país, Cipolletti tendrá la gran chance de jugar la final por el ascenso la Primera Nacional en el año de su centenario.

El equipo dirigido por Fabián Enríquez irá por la gloria ante San Martín de Formosa (ganador ante Olimpo) en cancha neutral dentro de una semana, escenario que podría fijarse en Córdoba Capital.

El Albinegro es el club con mayor cantidad de participaciones, 19 de manera ininterrumpida, desde el regreso del ex Argentino B en 2007 cuando el equipo era dirigido por Domingo Perilli.

Antes, en el período entre 2001 y 2006, más la inaugural del desaparecido Argentino A en 1995, la institución patagónica había sumado otras cinco.

En todo este tiempo, las campañas se han repartido entre buenas a regulares. Todavía se recuerda la semifinal perdida en Mendoza contra Gimnasia, bajo la conducción de Henry Homann y nombres como el de Nicolás Caprio en el arco.

El ayudante de campo

La llegada de Enríquez fue una apuesta 100 por ciento dirigencial. El DT el elegido para iniciar el año fue Daniel Cravero, quien se enfermó del corazón a sememas del arranque.

El chaqueño que lo acompañó en el 2025 había dejado una grata impresión en el trabajo de campo diario, y amparados en eso fueron en su búsqueda.

Una segunda guitarra convertida en frontman de una banda que comenzó a tocar y a mitad de año se reforzó con Nahuel Luna y Cristian González.

Hoy, a siete meses de ese inicio accidentad, el club ha quedado en las puertas del cielo y la ciudad se prepara para comenzar a un armar una caravana multitudinaria.