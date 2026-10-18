Los hinchas de Cipolletti se volcaron al centro de la ciudad rionegrina tras el 0 a 0 del equipo en el Mundialista de Mar del Plata que lo metió en la gran final del Torneo Federal A 2026 ante San Martín de Formosa.

La caravana de autos, motos y bicicletas se armó de manera espontánea por Mengelle, Alem y la calle Toschi. El destino de todos era el mismo: la esquina de Roca y España, epicentro de todo gran festejo deportivo.

Esta vez, no fue con los colores de la Selección Argentina. El Blanco y Negro fue el común denominador para un club que viene de brindis desde el 15 de octubre, día del aniversario número 100.

Entre abrazos, risas y repaso de algunas jugadas, la logística para viajar a la sede de la final en cancha neutral comenzó a gestarse. Extraoficialmente, Córdoba Capital pica en punta para congregar a hinchas de ambos equipos.

Mañana, el Consejo Federal terminará de confirmar el destino para viajar por la gloria, pero el armado de diferentes vehículos particulares ya está en marcha y se espera que miles de vecinos partan desde el viernes hacia la sede.

Desde el club todavía no se confirmó si habrá coordinación de algunos micros para hacer el traslado más económico para la mayoría. Todas acciones que se comenzarán gestar al regreso del plantel que se espera para primera hora del lunes en La Visera.

Presentes en el estadio

Un puñado de simpatizantes de Cipolletti pudo festejar con el plantel en el mismo Mundialista.

En silencio siguieron las acciones en la zona de platres, pero tras el pitazo final de Benítez, destaron el tradicional "Cipoleee, Cipoleee".