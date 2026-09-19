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TORNEO CLAUSURA 2026

Con un final polémico, Gimnasia de Mendoza y Deportivo Riestra no pasaron de la igualdad

Con un gol anulado por offside sobre el final y con todas las emociones en el epílogo del encuentro, el Lobo mendocino y el Malevo no pudieron romper el cero en la décima fecha del Torneo Clausura 2026.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 19 de septiembre de 2026 a las 20:54
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Gimnasia y Riestra empatan 0-0 en emocionante partido del Clausura

En un partido que dejó las mayores emociones para el final, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Deportivo Riestra igualaron 0 a 0 por la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

Si bien el trámite del encuentro mejoró en el complemento -después de un primer tiempo donde primó la pelea-, ninguno de los dos equipos encontró efectividad de cara al arco.

Sin embargo, el Malevo la había tenido en una de las últimas jugadas de la mano de Anthony Alonso, pero el árbitro Andrés Gariano anuló la conquista por un offside previo. 

Minutos atrás, le había sucedido lo mismo al delantero, marcaba el tanto de la victoria, pese a que estaba en posición fuera de juego. Así, el resultado finalizó sin modificación alguna, y el Lobo mendocino (que sufrió la expulsión de Ignacio Sabatini a los 24 de la segunda etapa) conservó el invicto en condición de local que, por unos instantes, corrió serio peligro.

El elenco de Guillermo Duró, en cambio, continúa sin poder ganar como visitante, ya que acumuló dos derrotas y tres empates, incluido el de esta tarde. 

Gimnasia de Mendoza deberá visitar a Estudiantes de La Plata, el próximo lunes 5 de octubre desde las 19. Ese mismo día, pero a partir de las 16.45, Deportivo Riestra se medirá ante Central Córdoba.

 

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