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Las imágenes de la victoria

Copa Davis en el Ruca Che: la fiesta de Argentina ante Turquía, en fotos

Cerúndolo abrió la jornada y Tirante amplió la diferencia en la primera serie de Copa Davis en tierras neuquinas. Las mejores postales de la victoria de la Albiceleste ante los turcos.

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Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Sabado, 19 de septiembre de 2026 a las 16:04
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Tirante superó con claridad a Alkaya y puso el 2-0 para Argentina. (Foto: Anahí Cárdena - Mejor Informado)

En una jornada ideal, Argentina se llevó los primeros dos puntos ante Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. En lo que fue la primera experiencia del seleccionado nacional de tenis en el Ruca Che, no hubo sorpresas: Francisco Cerúndolo se impuso 6-0 y 6-4 ante Yanki Erel, mientras que Thiago Tirante hizo lo propio ante Mert Alkaya para completar un estreno ideal en tierras neuquinas.

Alrededor de las 10.30 de la mañana la gente comenzó a copar el Ruca Che para apoyar a la Albiceleste. Alrededor de unas 3000 personas se acercaron al recinto para brindarle su apoyo a los singlistas en lo que fue la primera serie de local de Copa Davis para Argentina en dos años y medio. Mejor Informado acompañó de cerca el evento y a continuación dejamos las mejores fotos de una jornada única.

 

(Fotos: Anahí Cárdena - Mejor Informado)

 

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